Кыштым крупно задолжал поставщику газа

Автор: КР от Сегодня, 12:50 Категория: ЖКХ

Целый ряд муниципалитетов Челябинской области оказался под прицелом прокуратуры. Их общий долг за поставку газа перед компанией «Новатэк-Челябинск» достиг свыше двух миллиардов рублей. Половина этих денег приходится на Златоуст и Миасс.

В неплательщиках числятся Копейск, Троицк, Карабаш, Верхний Уфалей и Кыштым. Суммарно долг этих городов составил 600 миллионов рублей.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе компании «Новатэк-Челябинск», Кыштым задолжал им 83 миллиона 200 тысяч. Половина из них приходится на компанию «ЮжУралСпецМВ».

Глав семи муниципалитетов вызвали в областную прокуратуру. Их предупредили об уголовной ответственности и дали срок на исправление ситуации до 1 сентября.

Поставщик имеет право прекратить подачу газа, соответственно, отопительный сезон окажется под угрозой срыва.