В Кыштыме горячую воду включат не во всех домах радиогородка

Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: ЖКХ

Двухнедельные работы по гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей центральной котельной № 1, питающих микрорайон радиогородка, завершатся в предстоящее воскресенье.

С понедельника начнётся поэтапное возобновление горячего водоснабжения.

В штатный режим центральная котельная, имеющая наибольшее количество потребителей и значительную протяжённость подводящих сетей, должна войти в течение суток.

В связи с проведением капитального ремонта участка внутриквартальной теплосети без горячего водоснабжения на период работ останутся восемь домов. Это пятиэтажки № 129, 131, 133, 135 и 141 на улице Карла Либкнехта, № 47а и 49 на улице Клима Косолапова и № 102 на улице Красной Звезды. Здесь продолжится начатый в этом районе в 2017 году ремонт теплотрассы.

Ещё на одном участке теплосети будет заменён трубопровод с увеличением диаметра. Ориентировочный срок окончания всех работ – 15 августа.

После завершения капремонта во дворе дома № 129 на улице Карла Либкнехта начнётся благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

С 1 июля двухнедельные гидравлические испытания теплосетей начнутся в районе Нижнего Кыштыма.