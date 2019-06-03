В Кыштыме горячую воду включат не во всех домах радиогородка Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: ЖКХ 0 Двухнедельные работы по гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей центральной котельной № 1, питающих микрорайон радиогородка, завершатся в предстоящее воскресенье. С понедельника начнётся поэтапное возобновление горячего водоснабжения. В штатный режим центральная котельная, имеющая наибольшее количество потребителей и значительную протяжённость подводящих сетей, должна войти в течение суток. В связи с проведением капитального ремонта участка внутриквартальной теплосети без горячего водоснабжения на период работ останутся восемь домов. Это пятиэтажки № 129, 131, 133, 135 и 141 на улице Карла Либкнехта, № 47а и 49 на улице Клима Косолапова и № 102 на улице Красной Звезды. Здесь продолжится начатый в этом районе в 2017 году ремонт теплотрассы. Ещё на одном участке теплосети будет заменён трубопровод с увеличением диаметра. Ориентировочный срок окончания всех работ – 15 августа. После завершения капремонта во дворе дома № 129 на улице Карла Либкнехта начнётся благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». С 1 июля двухнедельные гидравлические испытания теплосетей начнутся в районе Нижнего Кыштыма. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить