В Кыштыме мама с четырёхмесячной малышкой на руках упала в яму, которую газовики оставили неприкрытой

Автор: КР от Вчера, 17:27 Категория: ЖКХ

Вчера семья, проживающая в одном из частных домов на улице Малышева, отправилась за покупками. Однако вместо магазина ехать пришлось в приёмное отделение горбольницы.

– По нашей улице будут тянуть газопровод, и подготовительные работы уже ведутся, – объяснила Наталья (свою фамилию она попросила не называть). – Накануне, в воскресенье, бригада выкопала у ворот нашего дома яму под столб. Вот только огородить или прикрыть её никто не потрудился.

Пока глава семьи закрывал дом, его жена с дочкой вышла за ворота и …провалилась в ту самую яму.

– Она около метра глубиной, – продолжает Наталья. – Я ушла в неё по пояс. Дочку успела слегка отбросить на землю, иначе бы она упала вместе со мной.

К счастью, малышка не пострадала, а вот у её мамы диагностированы сильные ушибы.

Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».