В Кыштыме без горячей воды остались полторы сотни жилых домов и учреждений социальной сферы

Автор: КР от Вчера, 15:23 Категория: ЖКХ

С сегодняшнего дня в Кыштымском округе началась самая масштабная плановая опрессовка тепловых сетей. Под отключение горячего водоснабжения на две недели попали полторы сотни объектов – жилых домов и учреждений соцсферы.

Как сообщил сайту «КР» начальник обособленного подразделения АО «Челябкоммунэнерго» в Кыштыме Александр Сатонин, за это время предстоит обследовать 20 километров тепловых сетей. Испытания позволят своевременно выявить как незначительные дефекты, так и крупные недостатки. Все они будут устранены.

Одновременно с опрессовкой сетей будут вестись работы и на центральной котельной № 1. Здесь планируется почистить все котлы и подготовить их к новому отопительному сезону.

– Большая работа будет проведена и на сетях от магазина «Двадцатый» в сторону улицы Клима Косолапова, – говорит Александр Сатонин. – Здесь мы проведём капитальный ремонт теплосетей – труба ГВС протяжённостью 200 метров будет заменена на новую. На эти цели планируется израсходовать более пяти миллионов рублей. Работы займут примерно месяц.