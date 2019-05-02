Жители нескольких районов Кыштыма останутся без воды

Автор: КР от Вчера, 15:40 Категория: ЖКХ

Аварийная ситуация на водоводе на Каслинском шоссе потребовала проведения безотлагательных работ в системе водоснабжения. Ранее, как об этом сообщалось на сайте «КР», их планировалось провести 25 и 26 мая.

Однако сегодня глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева провела оперативное совещание с руководителями служб жизнеобеспечения. Выработано техническое решение и скорректированы сроки проведения работ.

Уже завтра, 22 мая, с двух часов ночи до полуночи этого же дня будет отключено водоснабжение потребителей районов Нижнего Кыштыма, вокзала, абразивного завода и Дальней Дачи.

Это касается улиц частного сектора: Дарвина, Щорса, Нязепетровской, Уральской, Депо, Деньщикова, 2-я Пионерской, Пушкина, Егозинки, Дорожной, Графитовой, Правды, Корундовой, Гоголя, Нижне-Кыштымской, Ясной, Толстого, Северной, Куйбышева, проезда Медного, Р. Люксембург, Станционной, Металлистов.

Без воды временно останутся и районы многоквартирной застройки, объекты социальной сферы и другие объекты:

– улица Победы, 1, 3а (детский сад), 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 8, 56;

– улица Станционная, 1а (абразивный завод);

– улица Вокзальная, 3, 14 (вокзал);

– улица Металлистов, 1а, 1г, 8, 10, 12;

– улица Гузынина, 93;

– улица Республики, 104, 106, 109;

– улица Соплякова, 1а, 1, 2, 3, 5, 5а (детский сад), 6, 7;

– улица Бажова, 1, 2, 4 (начальная школа № 2);

– улица Чернышевского, 1, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6 (пожарная часть), 6а, 8, 8а;

– улица Возмездия, 33, 35, 39;

– улица Интернационала, 79, 81, 83 (школа), 85, 87, 89, 91, 93, 93а (детский сад), 95, 95а, 97, 99, 101, 101а, 103, 103а;

– улица Свободы, 1 (детский сад), 1б, 3, 3а, 3б;

– улица Мичурина, 31, 31а, 33а;

– улица Дальняя, 1, 2, 3, 7, 7а, 9, детский сад, санаторий «Дальняя Дача».

Суточный запас воды необходимо сделать уже сегодня. Детские сады и школы обеспечат необходимым запасом воды, поэтому они будут работать в обычном режиме.

После возобновления водоснабжения возможны отклонения по цветности воды, поэтому нужно использовать кипячёную воду.

Системный анализ воды проведёт после завершения работ специализированная лаборатория муниципального предприятия «Кыштымводоканал».