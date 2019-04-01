В Кыштыме отопление могут отключить в дни между праздниками

Автор: КР от Сегодня, 17:43 Категория: ЖКХ

Администрация Кыштымского городского округа провела опрос среди жителей города по дате прекращения отопительного сезона. На выбор были предложены три даты, одна из которых – прошлый понедельник, 29 апреля, из-за выпавшего снега сразу же была отклонена.

Несмотря на поступавшие жалобы в администрацию округа и в редакцию «Кыштымского рабочего» на излишнее тепло в квартирах, 501 человек проголосовал за отключение отопления 13 мая. Это 58,3 процента от числа всех участников в опросе. Завершить отопительный сезон 6 мая пожелали 182 человека.

– Мы, конечно, учтём итоги голосования, – сказал нашей газете заместитель главы по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко. – Однако, по прогнозу погоды, к нам в начале мая придёт тёплая погода. Ожидается до плюс 15 градусов. Мы будем мониторить температуру наружного воздуха в ежедневном режиме и, при благоприятном прогнозе, отключение отопления может произойти между праздничными датами.

А вот котельная абразивного завода будет отключена раньше. Там существенно увеличилась подпитка. Жители этого района продолжают сливать горячую воду с батарей, что может привести к аварии на самой котельной. Она уже не раз вставала по этой причине.

Тем временем в округе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Котельные предоставили графики проведения необходимых работ на сетях. Сейчас они изучаются, после чего будет составлен общегородской график отключения потребителей от горячего водоснабжения на две недели по районам.