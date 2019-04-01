В Кыштыме отопление могут отключить в дни между праздниками Автор: КР от Сегодня, 17:43 Категория: ЖКХ 0 Администрация Кыштымского городского округа провела опрос среди жителей города по дате прекращения отопительного сезона. На выбор были предложены три даты, одна из которых – прошлый понедельник, 29 апреля, из-за выпавшего снега сразу же была отклонена. Несмотря на поступавшие жалобы в администрацию округа и в редакцию «Кыштымского рабочего» на излишнее тепло в квартирах, 501 человек проголосовал за отключение отопления 13 мая. Это 58,3 процента от числа всех участников в опросе. Завершить отопительный сезон 6 мая пожелали 182 человека. – Мы, конечно, учтём итоги голосования, – сказал нашей газете заместитель главы по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко. – Однако, по прогнозу погоды, к нам в начале мая придёт тёплая погода. Ожидается до плюс 15 градусов. Мы будем мониторить температуру наружного воздуха в ежедневном режиме и, при благоприятном прогнозе, отключение отопления может произойти между праздничными датами. А вот котельная абразивного завода будет отключена раньше. Там существенно увеличилась подпитка. Жители этого района продолжают сливать горячую воду с батарей, что может привести к аварии на самой котельной. Она уже не раз вставала по этой причине. Тем временем в округе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Котельные предоставили графики проведения необходимых работ на сетях. Сейчас они изучаются, после чего будет составлен общегородской график отключения потребителей от горячего водоснабжения на две недели по районам. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить