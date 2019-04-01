В Кыштыме во время испытаний тепловых сетей отключат отопление и горячее водоснабжение Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: ЖКХ 0 В ходе испытаний магистральных и разводящих трубопроводов максимальная температура теплоносителя составит до 95 градусов. Это делается один раз в пять лет для выявления дефектов трубопроводов, опор и проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях повышения и понижения температуры теплоносителя. Для снижения риска повреждения внутридомовых сетей в жилых домах отключат горячее водоснабжение, а для безопасности в детских садах и школах – ещё и отопление. Испытания будут проводиться поэтапно. С 15 по 19 апреля – на котельных № 1 (улица Ленина, 44а), 7 (улица Нефтебаза, 5), 8 (улица Нязепетровская, 1а), 2 (посёлок Слюдорудник) и 67 (улица Огнеупорная, 2а) соответственно. На котельной центральной городской больницы испытания пройдут 22 апреля, на котельной № 7 в районе Южной – 23 апреля. Отопление и горячая вода по адресам, которые обслуживают эти котельные, будут отсутствовать не более одного дня. – Во время испытаний рекомендуем автовладельцам убрать машины из мест прохождения тепловых сетей, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского подразделения АО «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин. – Нельзя подходить к местам парения, розлива кипятка и проезжать по затопленным улицам и тротуарам на автомобилях. Под землёй может находиться промоина диаметром до десяти метров. Об утечках горячей воды можно будет сообщить диспетчеру «Челябкомунэнерго» по телефону 8-922-012-77-23. Подробная информация – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий». Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить