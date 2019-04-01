В Кыштыме во время испытаний тепловых сетей отключат отопление и горячее водоснабжение

Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: ЖКХ

В ходе испытаний магистральных и разводящих трубопроводов максимальная температура теплоносителя составит до 95 градусов.

Это делается один раз в пять лет для выявления дефектов трубопроводов, опор и проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях повышения и понижения температуры теплоносителя.

Для снижения риска повреждения внутридомовых сетей в жилых домах отключат горячее водоснабжение, а для безопасности в детских садах и школах – ещё и отопление.

Испытания будут проводиться поэтапно. С 15 по 19 апреля – на котельных № 1 (улица Ленина, 44а), 7 (улица Нефтебаза, 5), 8 (улица Нязепетровская, 1а), 2 (посёлок Слюдорудник) и 67 (улица Огнеупорная, 2а) соответственно. На котельной центральной городской больницы испытания пройдут 22 апреля, на котельной № 7 в районе Южной – 23 апреля.

Отопление и горячая вода по адресам, которые обслуживают эти котельные, будут отсутствовать не более одного дня.

– Во время испытаний рекомендуем автовладельцам убрать машины из мест прохождения тепловых сетей, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского подразделения АО «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин. – Нельзя подходить к местам парения, розлива кипятка и проезжать по затопленным улицам и тротуарам на автомобилях. Под землёй может находиться промоина диаметром до десяти метров.

Об утечках горячей воды можно будет сообщить диспетчеру «Челябкомунэнерго» по телефону 8-922-012-77-23.

Подробная информация – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий».