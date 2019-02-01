Антимонопольная служба проверяет теплоснабжающую организацию в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: ЖКХ

Прошлым летом теплоснабжающая компания «ЮжУралСпецМВ» проводила плановые работы по опрессовке сетей в районе Нижнего Кыштыма. Но, как уже сообщалось на сайте "КР", вместо двух недель без горячего водоснабжения, которое отключили 2 июля, жители этого микрорайона почти месяц грели воду в чайниках и кастрюлях.

Добиться его включения удалось только после того, как к проблеме подключились региональное правительство и прокуратура Челябинской области. К горячему водоснабжению район Нижнего начали подключать только с 27 июля.

Один из жителей нашего города написал жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы Челябинской области, в которой просил проверить законность действий теплоснабжающей организации. В ведомстве возбудили административное дело, по которому окончательное решение ещё не вынесено.

В материалах делах УФАС Челябинской области имеется два письма за подписью директора компании «ЮжУралСпецМВ» Сергея Манкевича, в которых он отказывается включать горячее водоснабжение, пока не будет решён вопрос с бесхозяйственной трассой.

Как уже сообщалось на сайте «КР», именно из-за «выпадающих доходов» господин Манкевич требовал от администрации округа компенсацию. До этого Единый тарифный орган Челябинской области не утвердил ЮжУралСпецМВ повышенные тарифы для населения, сочтя их необоснованными.

– По тарифам для населения Кыштыма мы проводим ещё одно административное расследование, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя регионального УФАС Елена Рысева. – После августа прошлого года потребителей микрорайона Нижнего Кыштыма стала обслуживать другая компания – «ЮжУралСпецМС». По нашим данным, на тот момент у неё не было утверждённого тарифа. Однако мы это ещё будем уточнять в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

По факту, ЮжУралСпецМС ориентировалась на тариф, выставленный её предшественнику со схожим названием, только на конце стояла буква В. Если этот факт подтвердится, то это будет признано прямым нарушением ценообразования.

– Тогда возникает интересный вопрос: может быть, тариф должен был быть меньше или, наоборот, больше? – поясняет Елена Рысева. – По собственной инициативе мы проверяем правомерность передачи имущества одного хозяйствующего субъекта другому. Возможно, установим признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, речь о том, что две эти компании совершили умышленные действия, чтобы получить в результате завышенный тариф.

Редакция «Кыштымского рабочего» продолжит следить за развитием ситуации.