Жители Кыштыма остались без света из-за ремонта канализации

Автор: КР от Сегодня, 11:43 Категория: ЖКХ

Вчера вскоре после 16:30 часов отключилось электричество в районе машгородка, третьей и пятой школ. На четыре часа без света остались сотни жителей многоквартирных и частных домов, администрация Кыштымского городского округа и торговые учреждения в центре города. Электричество появилось около 21 часа.

По словам заместителя главы Кыштымского округа по ЖКХ Александра Кочерещенко, виновником коммунальной аварии стало некое «частное лицо», которое без разрешения вело земельные работы по ремонту канализации в районе развлекательного комплекса «Октябрь» на улице Республики. Он-то и повредил кабель.

Восстановлением электроснабжения занимается компания «Урал-Ресурс», пришедшая на смену обанкротившегося ООО «АЭС-Инвест». Эта организация как владелец сетей, по распоряжению первого заместителя главы Кыштымского округа Петра Мошкина, проведёт расследование случившегося. Виновник аварии будет возмещать все понесённые ею затраты.

Сегодня около девяти утра эта история повторилась, но на сей раз всего на несколько минут. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, за это время ремонтники переключили центр города на другую линию электропередачи.

Как заверил Александр Кочерещенко, новых отключений электроснабжения сегодня не ожидается.