» » В первый день Нового года жители многоэтажки в Кыштыме остались без холодного водоснабжения

В первый день Нового года жители многоэтажки в Кыштыме остались без холодного водоснабжения

Автор: КР от Вчера, 12:51 Категория: ЖКХ

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Жильцы многоквартирного дома 150 на улице Юлии Ичёвой первого января остались без холодного водоснабжения. Первые сигналы в единую дежурную диспетчерскую службу Кыштымского городского округа стали поступать после 10 часов утра.

 

Подвоз воды был организован в 16 часов. До этого момента жильцы первого и второго этажей ещё могли пользоваться холодной водой, но потом и у них из крана она стала течь коричневого цвета.

 

Как сказали сайту «КР» в ЕДДС, специалисты Кыштымводоканала в ходе земляных работ устранили порыв теплотрассы 2 января к 10 часам 40 минутам.

 

Пятнадцать минут назад от жильцов дома 5 на улице Соплякова поступило сообщение о провале в земле между четвёртым и пятым подъездами, из под которого идёт пар. О ситуации тут же доложили ответственному дежурному сегодня по администрации Кыштымского городского округа – заместителю главы, председателю комитета по управлению имуществом Максиму Лотову. 


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