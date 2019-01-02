В первый день Нового года жители многоэтажки в Кыштыме остались без холодного водоснабжения Автор: КР от Вчера, 12:51 Категория: ЖКХ 0 Жильцы многоквартирного дома 150 на улице Юлии Ичёвой первого января остались без холодного водоснабжения. Первые сигналы в единую дежурную диспетчерскую службу Кыштымского городского округа стали поступать после 10 часов утра. Подвоз воды был организован в 16 часов. До этого момента жильцы первого и второго этажей ещё могли пользоваться холодной водой, но потом и у них из крана она стала течь коричневого цвета. Как сказали сайту «КР» в ЕДДС, специалисты Кыштымводоканала в ходе земляных работ устранили порыв теплотрассы 2 января к 10 часам 40 минутам. Пятнадцать минут назад от жильцов дома 5 на улице Соплякова поступило сообщение о провале в земле между четвёртым и пятым подъездами, из под которого идёт пар. О ситуации тут же доложили ответственному дежурному сегодня по администрации Кыштымского городского округа – заместителю главы, председателю комитета по управлению имуществом Максиму Лотову. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить