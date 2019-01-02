В первый день Нового года жители многоэтажки в Кыштыме остались без холодного водоснабжения

Автор: КР от Вчера, 12:51 Категория: ЖКХ

Жильцы многоквартирного дома 150 на улице Юлии Ичёвой первого января остались без холодного водоснабжения. Первые сигналы в единую дежурную диспетчерскую службу Кыштымского городского округа стали поступать после 10 часов утра.

Подвоз воды был организован в 16 часов. До этого момента жильцы первого и второго этажей ещё могли пользоваться холодной водой, но потом и у них из крана она стала течь коричневого цвета.

Как сказали сайту «КР» в ЕДДС, специалисты Кыштымводоканала в ходе земляных работ устранили порыв теплотрассы 2 января к 10 часам 40 минутам.

Пятнадцать минут назад от жильцов дома 5 на улице Соплякова поступило сообщение о провале в земле между четвёртым и пятым подъездами, из под которого идёт пар. О ситуации тут же доложили ответственному дежурному сегодня по администрации Кыштымского городского округа – заместителю главы, председателю комитета по управлению имуществом Максиму Лотову.