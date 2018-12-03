Жители микрорайона Нижнего Кыштыма замерзают Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: ЖКХ 0 В Единую дежурную диспетчерскую службу города Кыштыма регулярно звонят жители микрорайона Нижнего Кыштыма с жалобами на холод в квартирах. Поступают они и в редакцию газеты «Кыштымский рабочий». Обращения участились, особенно участились на этой недели, когда резко снизился температурный режим на улице. – Каждое утро в начале седьмого утра, независимо от погодных условий, я совершаю пробежку, – сказал сайту «КР» житель дома № 16 на улице Свободы – почётный гражданин города Кыштыма, чемпион марафонского бега, в том числе и европейских соревнований, Алексей Юдин. – На этой неделе температура воздуха на улице в это время достигала минус 28 градусов. Замерял её и дома – на градуснике было плюс 20 градусов. Столько же он показывает, когда на улице всего минус 12 градусов. Алексей Степанович, прежде чем обратиться в редакцтю, расспросил соседей по двум другим подъездам этого дома, какой температурный режим в квартирах у них. И выяснил, что замерзают практически во всех квартирах многоэтажки. Родителям приходиться укладывать маленьких детей спать тепло одетыми. Как справедливо замечает Юдин, при морозах под 30 градусов компания "ЮжУралСпецМС", обслуживающая блочно-модульную котельную микрорайона, не должна выдерживать тот же теплоноситель, когда термометр держится на отметке минус 8. Какой должна быть температура в жилых помещениях, прописано в документе «ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». Этот стандарт указывает, что в в угловых комнатах – плюс 20 в других – не ниже 18 градусов. При этом в ванной комнате она должна быть не ниже плюс 25 градусов. Однако все эти нормативы утверждаются в нашей огромной стране без учёта климатической разницы по регионам. Но это всё равно, что средняя температура по больнице: когда в зачёт берутся и те, что уже в морге. – В морозы в нашей квартире "дубак" капитальный, – сказала сайту «КР» жительница дома № 8 на улице Чернышевского Вероника Зайцева. – Безостановочно работают тепловые "пушки", но они нагревают комнату всего до 18 градусов, в другой она ещё ниже. Всё началось тогда, когда вместо котельной Кыштымского медеэлектролитного завода нас начала обслуживать компания «ЮжУралСпецМС». Температура воздуха в гостиной жительницы дома 8 на улице Чернышевского Вероники Зайцевой по состянию на 10 часов утра 29 декабря. Температура воздуха в детской комнате жительницы дома 8 на улице Чернышевского Вероники Зайцевой по состоянию на 10 часов утра 29 декабря. Аналогичные жалобы в редакцию поступили с улиц Интернационала, 87, Мичурина, 31а, Чернышевского, 4 и 8а, Бажова, 2, Свободы, 16 и 3а. Как сказали сайту «КР» в ЕДДС, заявок от жителей микрорайона Нижнего Кыштыма действительно много. Одними из последних зарегестрированы жалобы на холод в домах № 1 и 6 на улице Соплякова и на улице Свободы, 3а. – Проблема не носит массовый характер, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Мёрзнут жильцы отдельных квартир. При этом в соседней квартире может быть тепло. Сегодня на оперативном совещании в администрации глава округа Людмила Шеболаева заявила, что за эту неделю от жителей этого микрорайона поступило всего (?!) 16 заявок. Однако по существу их значительно больше – просто по каким-то причинам люди предпочитают обсуждать эту проблему в социальных сетях, нежели обращаться непосредсвтенно в те инстанции, где решаются вопросы. – Одна из причин, почему в квартирах прохладно – это уровень нагрева теплоносителя, который поступает от котельной в дома, – сказал сайту «КР» директор управляющей компании «ЖКХ» Владимир Земляков, – которая обслуживает практически весь микрорайон. – На этой неделе, когда температура на улице была минус 27 градусов, котельная подавала в дома 78 градусов тепла. С помощью администрации округа нам удалось добиться, чтобы "ЮжУралСпецМС" подняла температуру до 81 градуса. Хотя по температурному графику, в соответствии с уличными морозами, должна давать 87. Когда работала котельная медеэлектролитного завода, при такой же температуре наружного воздуха она обеспечивала подачу теплоносителя в дома в 95-96 градусов. Как сказал сайту «КР» представитель челябинской компании «ЮжУралСпецМС» Александр Цветков, к ним жалоб со стороны жителей не поступает. Более того, по его заверениям, котельная работает согласно температурному графику. Сейчас всё зависит от того, как быстро отреагирует местная власть на очередную проблему в районе Нижнего Кыштыма, особенно если учесть длительные предстоящие праздничные дни. Редакция будет следит за развитием событий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить