Жители микрорайона Нижнего Кыштыма замерзают

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: ЖКХ

В Единую дежурную диспетчерскую службу города Кыштыма регулярно звонят жители микрорайона Нижнего Кыштыма с жалобами на холод в квартирах. Поступают они и в редакцию газеты «Кыштымский рабочий». Обращения участились, особенно участились на этой недели, когда резко снизился температурный режим на улице.

– Каждое утро в начале седьмого утра, независимо от погодных условий, я совершаю пробежку, – сказал сайту «КР» житель дома № 16 на улице Свободы – почётный гражданин города Кыштыма, чемпион марафонского бега, в том числе и европейских соревнований, Алексей Юдин. – На этой неделе температура воздуха на улице в это время достигала минус 28 градусов. Замерял её и дома – на градуснике было плюс 20 градусов. Столько же он показывает, когда на улице всего минус 12 градусов.

Алексей Степанович, прежде чем обратиться в редакцтю, расспросил соседей по двум другим подъездам этого дома, какой температурный режим в квартирах у них. И выяснил, что замерзают практически во всех квартирах многоэтажки. Родителям приходиться укладывать маленьких детей спать тепло одетыми. Как справедливо замечает Юдин, при морозах под 30 градусов компания "ЮжУралСпецМС", обслуживающая блочно-модульную котельную микрорайона, не должна выдерживать тот же теплоноситель, когда термометр держится на отметке минус 8.

Какой должна быть температура в жилых помещениях, прописано в документе «ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». Этот стандарт указывает, что в в угловых комнатах – плюс 20 в других – не ниже 18 градусов. При этом в ванной комнате она должна быть не ниже плюс 25 градусов.

Однако все эти нормативы утверждаются в нашей огромной стране без учёта климатической разницы по регионам. Но это всё равно, что средняя температура по больнице: когда в зачёт берутся и те, что уже в морге.

– В морозы в нашей квартире "дубак" капитальный, – сказала сайту «КР» жительница дома № 8 на улице Чернышевского Вероника Зайцева. – Безостановочно работают тепловые "пушки", но они нагревают комнату всего до 18 градусов, в другой она ещё ниже. Всё началось тогда, когда вместо котельной Кыштымского медеэлектролитного завода нас начала обслуживать компания «ЮжУралСпецМС».

Температура воздуха в гостиной жительницы дома 8 на улице Чернышевского Вероники Зайцевой

по состянию на 10 часов утра 29 декабря.

Температура воздуха в детской комнате жительницы дома 8 на улице Чернышевского Вероники Зайцевой

по состоянию на 10 часов утра 29 декабря.

Аналогичные жалобы в редакцию поступили с улиц Интернационала, 87, Мичурина, 31а, Чернышевского, 4 и 8а, Бажова, 2, Свободы, 16 и 3а.

Как сказали сайту «КР» в ЕДДС, заявок от жителей микрорайона Нижнего Кыштыма действительно много. Одними из последних зарегестрированы жалобы на холод в домах № 1 и 6 на улице Соплякова и на улице Свободы, 3а.

– Проблема не носит массовый характер, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Мёрзнут жильцы отдельных квартир. При этом в соседней квартире может быть тепло.

Сегодня на оперативном совещании в администрации глава округа Людмила Шеболаева заявила, что за эту неделю от жителей этого микрорайона поступило всего (?!) 16 заявок. Однако по существу их значительно больше – просто по каким-то причинам люди предпочитают обсуждать эту проблему в социальных сетях, нежели обращаться непосредсвтенно в те инстанции, где решаются вопросы.

– Одна из причин, почему в квартирах прохладно – это уровень нагрева теплоносителя, который поступает от котельной в дома, – сказал сайту «КР» директор управляющей компании «ЖКХ» Владимир Земляков, – которая обслуживает практически весь микрорайон. – На этой неделе, когда температура на улице была минус 27 градусов, котельная подавала в дома 78 градусов тепла. С помощью администрации округа нам удалось добиться, чтобы "ЮжУралСпецМС" подняла температуру до 81 градуса. Хотя по температурному графику, в соответствии с уличными морозами, должна давать 87. Когда работала котельная медеэлектролитного завода, при такой же температуре наружного воздуха она обеспечивала подачу теплоносителя в дома в 95-96 градусов.

Как сказал сайту «КР» представитель челябинской компании «ЮжУралСпецМС» Александр Цветков, к ним жалоб со стороны жителей не поступает. Более того, по его заверениям, котельная работает согласно температурному графику.

Сейчас всё зависит от того, как быстро отреагирует местная власть на очередную проблему в районе Нижнего Кыштыма, особенно если учесть длительные предстоящие праздничные дни.

Редакция будет следит за развитием событий.