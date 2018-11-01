В больницу Кыштыма обращаются первые пострадавшие от гололёда Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: ЖКХ 0 С начала недели в горбольницу обратились более десяти пациентов, упавших на скользких тротуарах и дорогах нашего города. По словам заведующего травматологическим отделением Николая Тарасова, часть из них получили ушибы мягких тканей, но зарегистрированы и случаи переломов верхних и нижних конечностей. Как сообщил сайту «КР» директор Дорсервиса Владимир Костин, в снежные дни работники предприятия отсыпали все улицы с твёрдым покрытием. Для этих целей Дорсервис закупил 999,9 тонны отсева гранитного щебня фракции 0-5 миллиметров у организации «Анбашский карьер». Этого объёма должно хватить до Нового года. Техническую соль в борьбе с гололёдом в Кыштыме, по словам Владимира Костина, используют только в крайних случаях. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить