В больницу Кыштыма обращаются первые пострадавшие от гололёда

Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: ЖКХ

С начала недели в горбольницу обратились более десяти пациентов, упавших на скользких тротуарах и дорогах нашего города.

По словам заведующего травматологическим отделением Николая Тарасова, часть из них получили ушибы мягких тканей, но зарегистрированы и случаи переломов верхних и нижних конечностей.

Как сообщил сайту «КР» директор Дорсервиса Владимир Костин, в снежные дни работники предприятия отсыпали все улицы с твёрдым покрытием.

Для этих целей Дорсервис закупил 999,9 тонны отсева гранитного щебня фракции 0-5 миллиметров у организации «Анбашский карьер». Этого объёма должно хватить до Нового года.

Техническую соль в борьбе с гололёдом в Кыштыме, по словам Владимира Костина, используют только в крайних случаях.