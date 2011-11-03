В районе Нижнего Кыштыма вновь назревает скандал, на сей раз – с теплоснабжением

Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: ЖКХ

Напомним, летом этого года компания «ЮжУралСпецМВ» отказалась возобновлять подачу горячего водоснабжения в районе Нижнего Кыштыма после истечения 14-дневного срока, отведённого на опрессовку сетей.

Тогда владельцу этой компании, жителю города Челябинска Сергею Манкевичу Единый тарифный орган Челябинской области не дал одобрения на повышение стоимости ЖКУ услуг для населения. ЕТО счёл представленные расчёты необоснованными.

Тогда владелец частной компании «ЮжУралСпецМВ» стал требовать от администрации Кыштымского городского округа компенсацию за выпадающие из его бизнеса доходы.

К разрешению конфликтной ситуации подключился вице-губернатор Сергей Шаль, который безрезультатно провёл два совещания с участием заместителя главы Кыштымского городского округа по ЖКХ Александром Кочерещенко, владельца ЮжУралСпецМВ Сергея Манкевича и генерального директора ООО «НОВАТЭК – Челябинск» Вадима Ромасенко. Перед этой ресурсоснабжающей организацией у Манкевича образовалась задолженность за газ в размере 70 миллионов рублей.

Но уже на третьем совещании у вице-губернатора присутствовал прокурор города Кыштыма Сергей Волков, который говорил с Манкевичем только языком закона. Горячее водоснабжение в микрорайоне Нижнего Кыштыма было возобновлено с задержкой в 11 дней.

В начале этой недели на подъездах домов этого района, где проживает почти треть города Кыштыма, были расклеены объявления от имени управляющей компании «ЖКХ» следующего содержания:

Несмотря на смену поставщика теплоэнергии, в учредителях компаний «ЮжУралСпецМС» и «ЮжУралСпецМВ» значатся одни и те же лица. Тепло в дома жителей района Нижнего Кыштыма поступает без сбоев.

– По сути, поменялось только юридическое название. Котельную обслуживают те же работники, что и до сдачи её в аренду. При этом мы получили новый договор от компании «ЮжУралСпецМС», но датирован он задним чтслом, от 1 августа, – сказал сайту «КР» директор управляющей компании «ЖКХ» Владимир Земляков. – Нас просят подписать ещё и без утверждённого тарифа на теплоэнергию. Делать этого мы не будем, пока им не утвердят тариф в ЕТО. Каким он будет – выше или ниже прежнего – неизвестно.

По словам Владимира Ильича, если тариф не будет утверждён ЕТО в течение октября, жители района Нижнего Кыштыма попросту не увидят цифры в ноябрьских квитанциях в графе за отопление. Зато обнаружат их в декабрьских сразу за два месяца. Такое развитие событий не исключает и начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Татьяна Лебзина.

– Предельное значение тарифа за теплоснабжение в Кыштымском городском округе согласовано ещё в июле, – сказала сайту «КР» Татьяна Владимировна. – Если он вдруг будет выше, что маловероятно, то целому ряду жителей Нижнего придётся подавать заявления на получение субсидий.

– Объявления развесила управляющая компания «ЖКХ», зачем вы задаёте вопросы мне, – так отреагировал на обращение сайта «КР» представитель компании «ЮжУралСпецМВ» в Кыштыме Александр Цветков. – Мы никакого отношения к «ЮжУралСпецМС» не имеем. Их телефона я тоже не знаю.

Как удалось выяснить редакции «КР», к новому арендатору котельной в районе Нижнего Кыштыма уже предъявлено три исковых заявления по долгам за уже потреблённые ресурсы от ООО «МРСК Урала» и ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на общую сумму свыше 26 миллионов рублей.