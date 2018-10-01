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Часть города Кыштыма временно останется без воды

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: ЖКХ

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В ночь на субботу в центральной части Кыштыма отключат воду. Неотложные работы связаны с устранением утечки на водопроводе в районе дома № 6 на улице Ленина.

 

Ремонтным бригадам муниципального предприятия  «Кыштымводоканал» предстоит выполнить переключение многоквартирного дома на другую сеть водоснабжения.

 

 

Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу – с 23 часов 12 октября и будут завершены 13 октября к 18 часам. Несмотря на технические сложности, работы будут проведены в максимально сжатые сроки.

 

Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

 

  • улица Дзержинского, с первого по шестой дом
  • улица Республики, с первого по восьмой дом, а также детская школа искусств
  • улица Металлургов, 2, 22, детский сад №1
  • улица Гузынина, 2
  • улица Механическая, 1
  • улица Кооперативная, 1, 4, 5, 7
  • площадь К. Маркса, 1
  • улица Ленина, с первого по пятый дом, далее – 5а, 6, 6а, 7,11, с 15 по 18 дом, 25, 27а,  ЮУГК
  • улица Горелова, со второго по пятый до, далее – 8, 9, 33, детский сад № 18
  • улица Ветеранов, 1, 2, 5, 6, 10, средняя школа № 1
  • улица Фрунзе, 2, 2а, 3, 5
  • улица Советская, 1, 5
  • улица Свердлова, 78, 92, 115, 139.

На систему теплоснабжения временное отключение не повлияет, будет отсутствовать горячее и холодное водоснабжение.

 

Администрация Кыштымского городского округа просит всех, кого затронет отключение воды, сделать необходимый запас воды на период проведения работ.

 


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