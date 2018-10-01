Часть города Кыштыма временно останется без воды

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: ЖКХ

В ночь на субботу в центральной части Кыштыма отключат воду. Неотложные работы связаны с устранением утечки на водопроводе в районе дома № 6 на улице Ленина.

Ремонтным бригадам муниципального предприятия «Кыштымводоканал» предстоит выполнить переключение многоквартирного дома на другую сеть водоснабжения.

Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу – с 23 часов 12 октября и будут завершены 13 октября к 18 часам. Несмотря на технические сложности, работы будут проведены в максимально сжатые сроки.

Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Дзержинского, с первого по шестой дом

улица Республики, с первого по восьмой дом, а также детская школа искусств

улица Металлургов, 2, 22, детский сад №1

улица Гузынина, 2

улица Механическая, 1

улица Кооперативная, 1, 4, 5, 7

площадь К. Маркса, 1

улица Ленина, с первого по пятый дом, далее – 5а, 6, 6а, 7,11, с 15 по 18 дом, 25, 27а, ЮУГК

улица Горелова, со второго по пятый до, далее – 8, 9, 33, детский сад № 18

улица Ветеранов, 1, 2, 5, 6, 10, средняя школа № 1

улица Фрунзе, 2, 2а, 3, 5

улица Советская, 1, 5

улица Свердлова, 78, 92, 115, 139.

На систему теплоснабжения временное отключение не повлияет, будет отсутствовать горячее и холодное водоснабжение.

Администрация Кыштымского городского округа просит всех, кого затронет отключение воды, сделать необходимый запас воды на период проведения работ.