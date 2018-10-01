Часть города Кыштыма временно останется без воды Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: ЖКХ 0 В ночь на субботу в центральной части Кыштыма отключат воду. Неотложные работы связаны с устранением утечки на водопроводе в районе дома № 6 на улице Ленина. Ремонтным бригадам муниципального предприятия «Кыштымводоканал» предстоит выполнить переключение многоквартирного дома на другую сеть водоснабжения. Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу – с 23 часов 12 октября и будут завершены 13 октября к 18 часам. Несмотря на технические сложности, работы будут проведены в максимально сжатые сроки. Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: улица Дзержинского, с первого по шестой дом улица Республики, с первого по восьмой дом, а также детская школа искусств улица Металлургов, 2, 22, детский сад №1 улица Гузынина, 2 улица Механическая, 1 улица Кооперативная, 1, 4, 5, 7 площадь К. Маркса, 1 улица Ленина, с первого по пятый дом, далее – 5а, 6, 6а, 7,11, с 15 по 18 дом, 25, 27а, ЮУГК улица Горелова, со второго по пятый до, далее – 8, 9, 33, детский сад № 18 улица Ветеранов, 1, 2, 5, 6, 10, средняя школа № 1 улица Фрунзе, 2, 2а, 3, 5 улица Советская, 1, 5 улица Свердлова, 78, 92, 115, 139. На систему теплоснабжения временное отключение не повлияет, будет отсутствовать горячее и холодное водоснабжение. Администрация Кыштымского городского округа просит всех, кого затронет отключение воды, сделать необходимый запас воды на период проведения работ. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить