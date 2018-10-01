В дома Кыштыма поступает тепло Автор: КР от Вчера, 12:44 Категория: ЖКХ +1 Многоквартирные дома Кыштыма продолжают подключать к теплоснабжению. На данный момент отопление появилось в 217 домах. Напомним, батареи во всех квартирах станут горячими до 3 октября. Пока без тепла остаются жители 127 домов. Как сообщил заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко, на контроле находится запуск котельной в районе абразивного завода. По адресам, где при подключении теплоснабжения были обнаружены порывы, оперативно работают аварийные бригады. Такая ситуация сложилась в доме № 37 по улице Ленина. Там вчера не удалось включить отопление. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить