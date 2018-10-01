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В дома Кыштыма поступает тепло

Автор: КР от Вчера, 12:44 Категория: ЖКХ

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Многоквартирные дома Кыштыма продолжают подключать к теплоснабжению. На данный момент отопление появилось в 217 домах.

 

Напомним, батареи во всех квартирах станут горячими до 3 октября. Пока без тепла остаются жители 127 домов.

 

Как сообщил заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко, на контроле находится запуск котельной в районе абразивного завода.

 

По адресам, где при подключении теплоснабжения были обнаружены порывы, оперативно работают аварийные бригады. Такая ситуация сложилась в доме № 37 по улице Ленина. Там вчера не удалось включить отопление.

 

 


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