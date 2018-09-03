В Кыштыме с воскресенья начнут подключать к теплу объекты социальной сферы Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: ЖКХ 0 Как было объявлено представителям дошкольных и общеобразовательных учреждений на штабе по подготовке к зиме в администрации Кыштымского городского округа, они должны в течение сегодняшнего дня подать заявки в теплоснабжающие организации. В этом случае тепло в детские сады и школы придёт уже в понедельник, так как работы по подключению объектов будут вестись в предстоящее воскресенье. – Если пойдёт подключение сразу большого количества объектов без графика, то котельные могут попросту просесть и остановиться. Поэтому необходимо сначала подать заявку, после чего будет составлен план поэтапного подключения к теплу социально значимых объектов, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Соответствующее постановление их подключения к теплу уже подписано. В теплоснабжающих организациях дежурный персонал работает круглосуточно, а вот детсадам и школам, подавшим заявки, предстоит предусмотреть выход на работу своих сотрудников в воскресенье. Как уже сообщалось на сайте «КР», раньше всех к отоплению были подключены детские сады в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить