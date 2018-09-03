В Кыштыме с воскресенья начнут подключать к теплу объекты социальной сферы

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: ЖКХ

Как было объявлено представителям дошкольных и общеобразовательных учреждений на штабе по подготовке к зиме в администрации Кыштымского городского округа, они должны в течение сегодняшнего дня подать заявки в теплоснабжающие организации. В этом случае тепло в детские сады и школы придёт уже в понедельник, так как работы по подключению объектов будут вестись в предстоящее воскресенье.

– Если пойдёт подключение сразу большого количества объектов без графика, то котельные могут попросту просесть и остановиться. Поэтому необходимо сначала подать заявку, после чего будет составлен план поэтапного подключения к теплу социально значимых объектов, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Соответствующее постановление их подключения к теплу уже подписано.

В теплоснабжающих организациях дежурный персонал работает круглосуточно, а вот детсадам и школам, подавшим заявки, предстоит предусмотреть выход на работу своих сотрудников в воскресенье.

Как уже сообщалось на сайте «КР», раньше всех к отоплению были подключены детские сады в микрорайоне Нижнего Кыштыма.