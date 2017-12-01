Краеведы из Кыштыма проведут последнюю в этом году прогулку для горожан
Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Туризм
Клуб краеведов «Тихое зимовье» и центр развития туризма Кыштымского городского округа организуют последнюю в уходящем году туристическую прогулку для всех желающих. Они назвали её так: «Улица Садовая – знакомая и незнакомая». Мероприятие состоится в предстоящее воскресенье, 17 декабря. Общая продолжительность прогулки чуть меньше трёх часов. Встреча участников в 11 часов у ворот Белого дома. Желательна предварительная запись по телефону: 8-902-610-34-99.
Как рассказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг, участников ожидает увлекательное путешествие по знакомым местам центральной части города, сопровождаемое рассказами специалистов о каждом историческом памятнике Кыштыма.
Маршрут начнётся от центральных ворот усадьбы Демидова, продолжится домом промышленника Григория Дружинина, построенного в 1850-53 годах. В этом доме-усадьбе участникам прогулки покажут музей «Русская изба». Дальше – церковь Сошествия Святого Духа на апостолов и заключительный этап – историческое здание городской больницы, где когда-то размещался госпиталь.