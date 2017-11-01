Жителям Кыштыма предлагают встретить Новый год среди лосей

Автор: КР от Сегодня, 13:51 Категория: Туризм

Автор фото - Евгений Скоморохов

Руководитель кыштымского турклуба «КомпасУрала» Алла Алферова три года подряда организовывает поход на гору Сугомак в новогоднюю ночь. Если в первый раз к ней присоединилось 12 человек, то в прошлом году количество желающих услышать бой курантов на высоте почти 600 метров над уровнем моря увеличилось до сотни. Причём самому маленькому туристу тогда было всего четыре годика.

Встреча Нового 2017 года на горе Сугомак

Сейчас заядлая путешественница предлагает аж два варианта встречи Нового года. По традиции, можно будет подняться на сугомакскую вершину. Но после этого совсем не обязательно отправляться по домам.

Можно присоединиться к весёлой компании и отправиться на двухдневный отдых в загородный дом в посёлок Большие Егусты. А там – баня, шашлыки, снегоходы. Также предполагается посещение спортивно-туристического центра «Провинция» с катанием на лошадях, тюбингах и посещением штолен.

Автор фото - Евгений Скоморохов

– Также я впервые организовываю встречу Нового года у ледяного фонтана в национальном парке «Зюраткуль» в Саткинском районе, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Тур трёхдневный. За это время мы успеем посетить лосиную ферму и подняться на гору Уван.

Подробности – в официальной группе турклуба «КомпасУрала».