В выходные в Кыштыме можно прогуляться по горным перевалам и пройтись по литературным улочкам

Автор: КР от 17-11-2017, 17:23 Категория: Туризм

Фото Аллы Алферовой

Завтра турбаза «Юрма» организует поездку на квадроциклах. Туристам предлагают прокатиться на внедорожниках до затерявшегося в лесах Демидовского завода, затем проследовать Старой Ямской дорогой вдоль Долгобродского водохранилища и, наконец, забраться на гору Студёную. Начало в 10 часов.

Фото Аллы Алферовой

А кыштымский турклуб «КомпасУрала» зазывает жителей и гостей нашего города в увлекательное пешее путешествие от горы Егоза до горы Сугомак. В нём вместе с родителями могут принять участие и дети старше девяти лет. Приключенческая прогулка, названная «Сугозой», – это не только преодоление 11-километрового маршрута, но и поиск клада. Выезд из Кыштыма – в 10:30.

Тем, кто боится не справиться с хождениями по горам, можно присоединиться к краеведам. В воскресенье клуб «Тихое зимовье» организует очередную прогулку. На этот раз туристам будет предложено пройтись по микрорайону Нижнего Кыштыма.

Экскурсовод расскажет об истории старейшего предприятия Кыштыма – Нижне-Кыштымского завода, ныне Кыштымского медеэлектролитного завода. Также можно посетить самый молодой храм нашего города – Церковь Святителя Николая Чудотворца, стены и своды которой сейчас расписывают иконописцы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Краеведческий маршрут пройдёт и по самым «революционным» и «литературным» улочкам микрорайона. Начало встречи в 10 часов у ДК металлургов.

Подробная информация – в сообществе кыштымского Центра развития туризма в социальной сети «ВКонтакте».