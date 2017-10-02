Жителей Кыштыма приглашают принять участие в необычной прогулке
Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Туризм
В субботу, 7 октября, в нашем городе во второй раз состоится увлекательное мероприятие «Городская прогулка – 2017». Все желающие, хоть поодиночке, хоть в команде, могут с 10 до 12 часов подойти в станцию юных туристов «Странник» на улицу Садовую и получить там маршрутный лист.
– В нём 12 контрольных пунктов, которые необходимо пройти до 15 часов, – сказала сайту «КР» методист по туризму «Странника» Екатерина Вечернина. – Так, в районе коррекционной школы № 5 необходимо будет пройти лабиринт, у Народного дома вспомнить имена героев мультиков и кинофильмов, а у старого госпиталя оказать первую медицинскую помощь.
У лыжной базы «Спартак» участников прогулки напоят горячим чаем, а на пересечении улиц Октябрьской и Кутузова предложат сфотографироваться в туристском обмундировании на фоне палатки и открывающейся с этой точки горной панорамы.
Общая протяжённость маршрута – около пяти с половиной километров. В среднем на его преодоление уйдёт около двух часов. В качестве награды всем, кто доберётся до финиша, вручат сувениры. Организаторы предупреждают – дети до 14 лет могут принять участие в прогулке только в сопровождении взрослых.
В прошлом году в Кыштыме состоялась первая «Городская прогулка». Она объединила без малого 200 человек. Причём, школьных классов было всего два. Основную часть участников составили семейные команды.