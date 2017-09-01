Кыштым превратился в привлекательный для туристов город

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Туризм

Сегодня свой профессиональный праздник, Всемирный день туризма, отмечают работники Центра развития туризма Кыштымского округа. За два неполных года со дня создания этого Центра они значительно увеличили поток путешественников в наш город.

Одну только инсталляцию швейцарского художника Рули Десельера, о которой сообщал наш сайт, посетило более 600 человек. Она состоялась в рамках 4-й индустриальной биеннале. Благодаря ей же арт-маршрутами по Кыштымскому медеэлектролитному заводу, машиностроительному объединению, Тайгинскому горно-обогатительному комбинату и демидовской усадьбе прошлись ещё около ста туристов, в том числе екатеринбуржцы и москвичи.

Развивается в Кыштыме и внутренний туризм. Ровно год назад был запущен проект «Встречи в городе. История места». Более 600 человек, ставшие его участниками, узнали интересные подробности о старом военном госпитале, железнодорожном вокзале, доме заводчика Дружинина, кинотеатре «Октябрь»...

На последнюю встречу, которая состоялась на улице Советской, специально приехали гости из Озёрска и Челябинска. Следующая экскурсия пройдёт на машобъединении 21 октября.

Кыштымский Центр развития туризма в этом году выиграл два гранта. В мае проект Анны Акимовой «Люди Слюдяной горы» стал победителем всероссийского конкурса «Музейный гид», организатором которого является Владимир Потанин. На его реализацию благотворитель выделил около 400 тысяч рублей.

В июне акция «Письма Белому дому», запущенная директором Центра Алиной Шмариной, стала финалистом всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Размер гранта составил 350 тысяч рублей.

Ответственные за туризм в нашем городе постоянно учатся чему-то новому. Так, в ноябре Анна Акимова отправится в Выборг, где пройдёт стажировку по актуализации воспоминаний и работе с архивами.

В предстоящие выходные специалисты Центра развития туризма представят проект «Ярмарка на рудниках» в конкурсе на лучший событийный туризм в Казани. А в октябре они повезут книгу «Прогулки по Кыштыму» в Киров, где пройдёт всероссийский конкурс «Туристический сувенир – 2017».

В ближайшее время Центр развития туризма сменит прописку. Из здания МФЦ на улице Дёмина, 7 он переедет на улицу Ленина, 25а.