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Говорящую медь в Кыштыме послушали уже сотни туристов

Автор: КР от Вчера, 12:11 Категория: Туризм

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Инсталляция швейцарского художника Руди Десельера открылась в усадьбе Демидовых чуть больше недели назад. Как уже сообщалось на нашем сайте, вместе с кыштымскими краеведами он несколько дней монтировал в одном из залов Белого дома необычный арт-объект.

 

Множество 11-метровых тонких медных нитей протянулись от стены до стены. Благодаря слабому току, пущенному по ним, струны  издают звуки, имитирующие бегущий ручей.

 

 

 

– С начала открытия этой выставки её посетило около 400 человек, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – Специально для этого в наш город приезжали туристы из Челябинска, Снежинска, Озёрска, и даже Томска и Воронежа.

 

Художник из Швейцарии Руди Десельер 

 

До закрытия инсталляции осталось меньше недели. Со среды по пятницу в демидовскую усадьбу можно попасть с 16 до 18 часов, в субботу – с 12 до 15. Кыштымцам и гостям города нужно заранее записаться на экскурсию по телефонам 8 (35151) 5-52-83 или 8-908-580-81-44.

 

 

Напомним, благодаря творчеству Руди Десельера Белый дом впервые за десять лет открыл свои двери для посетителей. Когда это случится снова, неизвестно.  

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