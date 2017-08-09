Кыштымцы помогают своей землячке пробиться в победители Всероссийского конкурса на звание лучшего гида
Автор: КР от 9-08-2017, 11:57 Категория: Туризм
Конкурс «Лучший гид России» проводит Русское географическое общество, отделение которого теперь действует и в Кыштымском городском округе, а также телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк». Он проводится по пяти номинациям.
В номинации «Гид-профессионал. Город» выступает заведующая музейным образовательным отделом кыштымского городского музея Яна Водолеева. Видеоролик, который она представила на конкурс, рассказывает об истории нашего города, о знаменитом Белом доме. Гид высказывает надежду, что этот памятник раньше или позже, но обязательно вернёт себе статус центра культурной жизни Кыштыма.
На сегодня в своей номинации Яна Водолеева по числу отданных за неё голосов занимает третье место. Впереди участники из города Стрельны и Санкт-Петербурга. По условиям конкурса, в каждой номинации жюри определит пять победителей.
Многие кыштымцы уже проголосовали за кыштымского гида, а те, кто ещё не успел лайкнуть и выразить свою поддержку, могут это сделать прямо сейчас на сайте лучшийгид.рф, выбрав вышеназванную номинацию. Конкурс продолжается до 15 августа и для Яны Водолеевой ценен каждый голос.
Комментарии
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89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
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