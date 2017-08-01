Путешественники из Кыштыма покоряют Саяны и оккупируют Крым
Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: Туризм
Поход по Саянам. Июль 2017 года. Фото из группы "ВКонтакте"
"КомпасУрала! Активный отдых с семьей и друзьями!"
Всё большую популярность среди кыштымцев, любителей путешествий, получает столица Казахстана Астана. Как сказала сайту «КР» директор кыштымского бюро международного туризма «Спутник» Юлия Полуэктова, наши земляки с удовольствием покупают четырёхдневные туры в этот город. Кстати, ближайший будет организован в середине августа, но все 49 мест в комфортабельном автобусе уже проданы.
Среди российских городов особое внимание привлекает Казань. В Татарстан автобусы отправляются из Кыштыма и Челябинска еженедельно. Открытием этого лета для наших туристов стали речные круизы. Буквально с лёту расходятся путёвки как на трёхдневный отдых на теплоходе, курсирующий по реке Каме в Пермском крае, так и на недельный тур в Нижний Новгород.
По-прежнему много туристов из Кыштыма посещает целебные озёра Соль-Илецка. Не меньше и тех, кто предпочитает пляжный отдых. Набирает обороты Крым – в этом году турагентам «Спутника» пришлось забронировать номера в трёх дополнительных гостиницах в Судаке и Коктебеле. Те, кто предпочитает заморские поездки, выбирают Турцию, Кипр и Испанию.
Всё популярнее среди кыштымцев становятся и путешествия по Уралу, Сибири и Алтаю. В июне и июле они во главе с владелицей турклуба «КомпасУрала» Аллой Алферовой побывали в заповеднике «Ергаки» в Красноярском крае, а также отправились в поход по Таганаю и Зюраткулю. В августе наших туристов приглашают на сплавы по горным рекам Ай и Белая.
Среднестатистическая кыштымская семья из четырёх человек тратит в среднем на летний отдых в нашей стране 50 тысяч рублей, за границей – 130 тысяч рублей.
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В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (slesar)
За ВДВ >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Sam Sung)
И это доблестные ВДВшники? >>>
В Кыштыме построят шикарную набережную (Горожанин)
из областного бюджета на окончание ремонта объекта культурного наследия регионального значения Народного дома выделено 45 миллионов рублей.А на ремонт моста по дороге на Травакуль ничего не выделено? >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Доброе у нас законодательство, человеколюбивое - взносы нужно платить в полном объеме, как за молодого, а добавка к пенсии аж целых 200 рублей... >>>
В Кыштыме построят шикарную набережную (Антошка)
Очень жаль, что каменную стену разрушат... >>>
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