Путешественники из Кыштыма покоряют Саяны и оккупируют Крым

Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: Туризм

Поход по Саянам. Июль 2017 года. Фото из группы "ВКонтакте"

"КомпасУрала! Активный отдых с семьей и друзьями!"

Всё большую популярность среди кыштымцев, любителей путешествий, получает столица Казахстана Астана. Как сказала сайту «КР» директор кыштымского бюро международного туризма «Спутник» Юлия Полуэктова, наши земляки с удовольствием покупают четырёхдневные туры в этот город. Кстати, ближайший будет организован в середине августа, но все 49 мест в комфортабельном автобусе уже проданы.

Среди российских городов особое внимание привлекает Казань. В Татарстан автобусы отправляются из Кыштыма и Челябинска еженедельно. Открытием этого лета для наших туристов стали речные круизы. Буквально с лёту расходятся путёвки как на трёхдневный отдых на теплоходе, курсирующий по реке Каме в Пермском крае, так и на недельный тур в Нижний Новгород.

По-прежнему много туристов из Кыштыма посещает целебные озёра Соль-Илецка. Не меньше и тех, кто предпочитает пляжный отдых. Набирает обороты Крым – в этом году турагентам «Спутника» пришлось забронировать номера в трёх дополнительных гостиницах в Судаке и Коктебеле. Те, кто предпочитает заморские поездки, выбирают Турцию, Кипр и Испанию.

Всё популярнее среди кыштымцев становятся и путешествия по Уралу, Сибири и Алтаю. В июне и июле они во главе с владелицей турклуба «КомпасУрала» Аллой Алферовой побывали в заповеднике «Ергаки» в Красноярском крае, а также отправились в поход по Таганаю и Зюраткулю. В августе наших туристов приглашают на сплавы по горным рекам Ай и Белая.

Среднестатистическая кыштымская семья из четырёх человек тратит в среднем на летний отдых в нашей стране 50 тысяч рублей, за границей – 130 тысяч рублей.