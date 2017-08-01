Молодые металлурги Кыштыма покорили реку Ай

Автор: КР от Вчера, 11:51 Категория: Туризм

Последние, самые жаркие выходные дни июля молодые работники Кыштымского медеэлектролитного завода провели в окрестностях Кусы. Здесь, в центре активного отдыха «Евразия», проходил молодежный семинар по командообразованию для сотрудников металлургических предприятий Южного Урала: ЗАО «КМЭЗ», ЗАО «Карабашмедь», научно-исследовательского института металлургии ОАО «НИИМ». Он был организован Челябинским областным комитетом горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).

КМЭЗ на форуме представляли 25 взрослых и четырехлетний Сережа Шабалин, сын главного технолога завода Антона Шабалина. По словам очевидцев, мальчик совершенно не капризничал, более того, пребывал в неизменном восторге от всего, что происходило с ним, его родителями и их коллегами в центре активного отдыха.

Программа тура действительно была насыщенной. Она началась со знакомства и неформальной дискуссии о роли молодежи в профсоюзном движении, лейтмотивом которой стали слова: «Надо чаще встречаться и больше общаться!». Потом всех ожидали экскурсия на кресельном подъемнике на вершину горы, купание в бассейне, дискотека, песни под гитару и главное событие воскресного дня – четырехчасовой сплав по реке Ай.

Ольга и Алексей Нестеренко – опытные туристы. Их не удивишь коротким походом, тем более – по совершенно спокойной воде. Такой ли бывают горные реки весной, во время таянья снегов! Тем не менее, Ольга, техник по учету драгметаллов аффинажного отделения КМЭЗ, очень довольна уик-эндом на природе в компании друзей и коллег:

– Меня порадовала четкая организация мероприятия, – говорит она. – Хорошая столовая, комфортные номера, разнообразная программа. Ни у кого из нас ни о чем не болела голова. Мы по-настоящему отдохнули и расслабились. Я очень рада за тех, кто впервые оказался в такой поездке и открыл для себя возможность активного времяпрепровождения. Всегда интересно побывать в новых местах – мы никогда раньше не добирались до «Евразии». Теперь надеемся попасть в этот горнолыжный центр зимой, чтобы использовать подъемник не для экскурсии, а по назначению.

Дмитрия Зарипова, плавильщика медеплавильного цеха КМЭЗ, впечатлила природа. Ежедневная работа в горячем цехе с огнем и металлом заставляет душу тянуться к земле и зелени. И вот тебе, пожалуйста, и земля, и зелень, и вода. Казалось бы, до Кусы от Кыштыма какие-то 150 километров по трассе, по прямой и того меньше, всего 80, а пейзажи не узнать. Горы выше, вместо озерной глади – юркие петляющие реки. Ну и какой же сплав без дружеского общения? Дмитрий шел на одном катамаране с Русланом Мугиновым и Натальей Плаксиной из цеха электролиза меди. Говорит, что раньше совсем не знал их. Ребята оказались замечательные, и короткое путешествие среди скалистых берегов превратилось в увлекательное приключение.

– Всей толпой по реке – здорово! Гребли не только парни, но и девчонки, причем они сами рвались в бой, – рассказывает коллега Дмитрия по цеху Виктор Шумков. – Так что успевали и потрудиться, и отдохнуть. У наиболее оригинальных скал останавливались, забирались на них, купались в реке. С погодой нам очень повезло. Некоторые даже обгореть умудрились!

Участники тура выходного дня дружно мечтают о новых поездках по родному краю в прекрасном окружении. У Челябинского областного комитета горно-металлургического профсоюза России есть задумка собрать молодых металлургов на Таганае.

– Это было бы замечательно! – считает Виктор Шумков.– Здорово снова встретиться с ребятами из Карабаша и Челябинска, с которыми пересеклись в «Евразии»! А пока от имени всех, кто побывал на семинаре в Кусе, хочу поблагодарить обком профсоюза, профсоюзный комитет и руководство нашего завода за подарок, которым стал для нас прошедший в эти выходные форум.