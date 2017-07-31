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В Кыштыме на ярмарке мастеров был организован и закрытый показ фильма

Автор: КР от 31-07-2017, 12:01 Категория: Туризм

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В минувшие выходные в посёлке Слюдорудник состоялась вторая ярмарка «На рудниках». В отличие от прошлого года, она длилась два дня и была посвящена 260-летию нашего города и 85-летию посёлка Слюдорудник. Организаторами необычного базара выступили Центр развития туризма Кыштымского городского округа, спортивно-туристический центр «Провинция» и гостевой дом «Ауринко».

 

 

Как сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина, даже огромный промышленный ангар, расположенный у подножия Слюдяной горы и ставший основной площадкой ярмарки, не вместил в себя всех съехавшихся мастеров. Часть из них была вынуждена расположиться на улице. В этом году в Слюдорудник приехало около полусотни умельцев со всего Южного Урала – кыштымцы и гости города с удовольствием приобретали у них изделия из дерева, бисера, стекла и глины.

 

 

 

 

Дальний угол ангара, как и в прошлом году, превратился в лекторий. Именитые уральские краеведы, писатели и фотографы выступили перед гостями ярмарки с познавательными докладами.

 

Гостям и участникам ярмарки «На рудниках» была предоставлена возможность стать зрителями закрытого показа российско-французского проекта «УралMonAmour» о приключениях французской писательницы и журналистки Астрид Вендланд и уральского искусствоведа Елены Олещенко в Кыштыме и его окрестностях.

 

 

В рамках ярмарки на сей раз состоялся и показ моноспектакля актёра Челябинского театра драмы Вадима Долговых «Портрет. Питер. Пробки», подготовленный им совместно с художником-мультипликатором Анной Курочкиной. А завершился первый ярмарочный день демонстрацией художественного фильма «Дорога к себе», съёмки которого проходили в 80-х годах в Слюдоруднике и Кыштыме.

 

 

Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».

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