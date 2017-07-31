В Кыштыме на ярмарке мастеров был организован и закрытый показ фильма
Автор: КР от 31-07-2017, 12:01 Категория: Туризм
В минувшие выходные в посёлке Слюдорудник состоялась вторая ярмарка «На рудниках». В отличие от прошлого года, она длилась два дня и была посвящена 260-летию нашего города и 85-летию посёлка Слюдорудник. Организаторами необычного базара выступили Центр развития туризма Кыштымского городского округа, спортивно-туристический центр «Провинция» и гостевой дом «Ауринко».
Как сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина, даже огромный промышленный ангар, расположенный у подножия Слюдяной горы и ставший основной площадкой ярмарки, не вместил в себя всех съехавшихся мастеров. Часть из них была вынуждена расположиться на улице. В этом году в Слюдорудник приехало около полусотни умельцев со всего Южного Урала – кыштымцы и гости города с удовольствием приобретали у них изделия из дерева, бисера, стекла и глины.
Дальний угол ангара, как и в прошлом году, превратился в лекторий. Именитые уральские краеведы, писатели и фотографы выступили перед гостями ярмарки с познавательными докладами.
Гостям и участникам ярмарки «На рудниках» была предоставлена возможность стать зрителями закрытого показа российско-французского проекта «УралMonAmour» о приключениях французской писательницы и журналистки Астрид Вендланд и уральского искусствоведа Елены Олещенко в Кыштыме и его окрестностях.
В рамках ярмарки на сей раз состоялся и показ моноспектакля актёра Челябинского театра драмы Вадима Долговых «Портрет. Питер. Пробки», подготовленный им совместно с художником-мультипликатором Анной Курочкиной. А завершился первый ярмарочный день демонстрацией художественного фильма «Дорога к себе», съёмки которого проходили в 80-х годах в Слюдоруднике и Кыштыме.
Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».
Комментарии
В Кыштыме построят шикарную набережную (Антошка)
Очень жаль, что каменную стену разрушат... >>>
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (VB68)
Как поиски прекратили? Ведь не нашли же деда,а вдруг еще жив? >>>
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (Володя)
Некогда им . У них соревнования. >>>
Спасатели из Кыштыма соревнуются за Кубок начальника областной поисково-спасательной службы (Володя)
"Спасатели в разных городах Южного Урала демонстрируют свои навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оказывают первую помощь пострадавшим и соревнуютс >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Гость Наталья)
В том то и дело, что воды нет с июня месяца, а не с 5 июля. Сначала обещали 5 июля горячую воду, потом - 10 августа, а теперь - конец августа. Это просто издевательство над людьми, у многих маленькие >>>
Все комментарии