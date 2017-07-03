Лесоводы из Кыштыма покорили бурные пороги рек
Автор: КР от Сегодня, 16:18 Категория: Туризм
Коллектив «Кыштымского леса» вернулся со сплава по реке Ай. Маршрут начинался в посёлке Межевом Саткинского района. Оттуда на двух катамаранах и одном рафте кыштымские лесоводы сплавлялись вниз по течению реки до деревни Лаклы, расположенной в Башкортостане.
Двухдневный сплав пролегал по самому живописному участку реки. По берегам возвышались скалы, нередко достигающие высоты 100 метров. Работники предприятия увидели «Сухие водопады», Ледяную пещеру и пещерный комплекс вблизи деревни Сикияз-Тамак, расположенный на высоте 60 метров над рекой. Кроме того, остановились возле артезианской скважины под названием «Фонтан», из которого под напором вода поднимается на высоту нескольких метров.
А незадолго до этого сплава кыштымские лесоводы проплыли около 20 километров по живописным участкам реки Уфа. Наши земляки заночевали в палаточном лагере. Пока начальник производственного участка Леонтий Минаев готовил ужин, его коллеги разминались подвижными играми.
Как сказал сайту «КР» генеральный директор «Кыштымского леса» Александр Батин, в следующем году решено освоить популярный маршрут «Оленьи ручьи», что на реке Серьга в Свердловской области.
Комментарии
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (9193022937)
Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
В Кыштыме матросы-спасатели не могли спасти тонущего мужчину, поскольку трагедия произошла до начала их дежурства (Гость александр)
а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
В Кыштыме решается вопрос об увековечивании памяти учёного и исследователя Вадима Черноброва (Кирилл Мазур)
алешенька , чернобров ! что за палата №6 ? совсем крыша поехала что-ль ? >>>
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Еще есть икона святой великомученицы Екатерины, освященная на мощах, когда впервые состоялось принесение мощей святой в Россию с Синая в 2010 году. Спаси Господи! >>>
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (Настоятель)
Необходимо поправить. Во втором абзаце текста идет речь об иконе преподобного Моисея Уфимского, уроженца троицкого района, широко почитаемого в Уфе и окрестных местах, скончавшегося в 1982 г., в 2002 >>>
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