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Лесоводы из Кыштыма покорили бурные пороги рек

Автор: КР от Сегодня, 16:18 Категория: Туризм

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Коллектив «Кыштымского леса» вернулся со сплава по реке Ай. Маршрут начинался в посёлке Межевом Саткинского района. Оттуда на двух катамаранах и одном рафте кыштымские лесоводы сплавлялись вниз по течению реки до деревни Лаклы, расположенной в Башкортостане.

 

Двухдневный сплав пролегал по самому живописному участку реки. По берегам возвышались скалы, нередко достигающие высоты 100 метров. Работники предприятия увидели «Сухие водопады», Ледяную пещеру и пещерный комплекс вблизи деревни Сикияз-Тамак, расположенный на высоте 60 метров над рекой. Кроме того, остановились возле артезианской скважины под названием «Фонтан», из которого под напором вода поднимается на высоту нескольких метров.

 

А незадолго до этого сплава кыштымские лесоводы проплыли около 20 километров по живописным участкам реки Уфа. Наши земляки заночевали в палаточном лагере. Пока начальник производственного участка Леонтий Минаев готовил ужин, его коллеги разминались подвижными играми.

 

Как сказал сайту «КР» генеральный директор «Кыштымского леса» Александр Батин, в следующем году решено освоить популярный маршрут «Оленьи ручьи», что на реке Серьга в Свердловской области.

 

 

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