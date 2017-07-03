В Кыштыме появилась новая достопримечательность в честь основателя города
Автор: КР от Сегодня, 13:24 Категория: Туризм
Сегодня утром на территории третьей школы состоялось открытие памятной доски. На чёрной гранитной доске выведены слова: «Пусть народ ведает, где Никита обедает. Построить здесь храм. Н. Н. Демидов».
В церемонии открытия приняли участие практически все члены общественной организации краеведов «Феникс» и участники краеведческого клуба «Тихое зимовье».
Как сказал сайту «КР» инициатор установки памятного знака, коренной кыштымец, краевед Николай Николаевич Бабушкин, тем самым он хотел увековечить легенду, передающуюся из поколения в поколение. Она гласит, что Демидов, осматривая территорию, где велось строительство его заводов, оказавшись в этом месте, распорядился построить храм Сошествия Святого Духа на апостолов. Также Николай Бабушкин надеется, что в Кыштыме наконец-то появится памятник Никите Никитовичу Демидову.
Доску по просьбе Николая Бабушкина изготовил предприниматель Евгений Макаревич. Камнерез из озёрской компании «Кузнецкий мост» Андрей Бакладин безвозмездно вырезал в массивном валуне площадку под неё. Активно поддержали идею установки памятного знака депутаты Собрания Кыштымского городского округа Шагрудин Раджабов и Сергей Дайбов.
Выступавшие на открытии памятной доски отмечали, что теперь появится ещё одна точка на туристической карте города. Высказывались пожелания, чтобы школьники благоустроили территорию около каменной скалы, для облегчения к ней доступа.
Комментарии
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