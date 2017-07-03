Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме появилась новая достопримечательность в честь основателя города

В Кыштыме появилась новая достопримечательность в честь основателя города

Автор: КР от Сегодня, 13:24 Категория: Туризм

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Сегодня утром на территории третьей школы состоялось открытие памятной доски. На чёрной гранитной доске выведены слова: «Пусть народ ведает, где Никита обедает. Построить здесь храм. Н. Н. Демидов».

 

В церемонии открытия приняли участие практически все члены общественной организации краеведов «Феникс» и участники краеведческого клуба «Тихое зимовье».

 

Как сказал сайту «КР» инициатор установки памятного знака, коренной кыштымец, краевед Николай Николаевич Бабушкин, тем самым он хотел увековечить легенду, передающуюся из поколения в поколение. Она гласит, что Демидов, осматривая территорию, где велось строительство его заводов, оказавшись в этом месте, распорядился построить храм Сошествия Святого Духа на апостолов. Также Николай Бабушкин надеется, что в Кыштыме наконец-то появится памятник Никите Никитовичу Демидову.

 

 

Доску по просьбе Николая Бабушкина изготовил предприниматель Евгений Макаревич. Камнерез из озёрской компании  «Кузнецкий мост» Андрей Бакладин  безвозмездно вырезал в массивном валуне площадку под неё. Активно поддержали идею установки памятного знака депутаты Собрания Кыштымского городского округа Шагрудин Раджабов и Сергей Дайбов.

 

Выступавшие на открытии памятной доски отмечали, что теперь появится ещё одна точка на туристической карте города. Высказывались пожелания, чтобы школьники благоустроили территорию около каменной скалы, для облегчения к ней доступа.

 

 

 

 

Комментарии:

Добавить
Цитата

  • Гость Гость

  • Сегодня, 17:30
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
Опять на школьниках выезжают. Бесплатный детский труд в нашем городе в почете rage
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter