Туристам из Кыштыма пришлось переходить реку вброд, которая разлилась из-за обилия дождей

Автор: КР от Сегодня, 08:30 Категория: Туризм

Одиннадцать воспитанников станции туристов «Странник», которые занимаются пешеходным туризмом, вместе со своими педагогами вернулись из длительного похода. В течение шести дней, невзирая на ветер и дождь, кыштымцы шли от Карабаша через Таганай до озера Тургояк.

– Мы с детьми прошли путь в 75 километров, – сказала сайту «КР» педагог станции «Странник» Любовь Бахарева. – Некоторые мелкие речушки из-за частых дождей вышли из берегов, и нам приходилось переходить их вброд. Кроме того, наша группа покорила две вершины – гору Дальний Таганай высотой в 1112 метров и гору Ицыл – 1068 метра.

Домой кыштымские туристы вернулись на автобусе. Как отмечают педагоги, за время похода никто не простудился.

Сейчас странники готовятся к новому, более трудному походу протяжённостью в 120 километров. Маршрут, который предстоит преодолеть в августе, ещё уточняется.