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Пресс-служба полиции Кыштыма приглашает жителей Челябинской области на Бали

Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: Туризм

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Пресс-секретарь кыштымской полиции лейтенант внутренней службы Светлана Дятлова приняла участие в проекте «Открой Южный Урал с полицией». Его организаторы – специалисты Главного управления МВД России по Челябинской области – приурочили этот фотомарафон к Дню России.

 

По их задумке, ежедневно в официальной группе Главка в социальной сети «В Контакте» будут публиковаться снимки сотрудников полиции всех городов и районных центров Челябинской области. Люди в погонах должны не только сфотографироваться на фоне достопримечательностей их малой родины, но и рассказать о них.

 

 

Как сказала сайту «КР» Светлана Дятлова, она прорекламировала так называемое Русское Бали. Популярность карьера с водой необычного бирюзового цвета и белоснежными берегами известна далеко за пределами нашего города. Этот искусственный водоём, расположенный недалеко от микрорайона Каолиновый, представляет собой популярное место отдыха не только кыштымцев, но и гостей города.

 

Помимо сотрудницы кыштымской полиции, достопримечательности  своих городов и сёл продемонстрировали полицейские Озёрска, Магнитогорска, Копейска, Варны, Троицка, Трёхгорного, Южноуральска, Миасса и Верхнеуральска. Увидеть фотографии можно в официальной группе регионального управления МВД России.

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