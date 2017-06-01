В Кыштыме предлагают взрослым и детям испытать себя в роли лучших гидов России

Автор: КР от Сегодня, 15:00 Категория: Туризм

Как сообщила сайту «КР» учёный секретарь городского краеведческого музея Елена Кузнецова, по линии «Русского географического общества» к ним поступило предложение привлечь земляков к участию в конкурсе «Лучший гид России».

Положение о конкурсе размещено на сайте «Лучшийгид.рф». В Кыштыме активно развиваются туристическая деятельность. Даже в черте города есть немало достопримечательностей, которые интересны и самим кыштымцам, и приезжим.

Участником конкурса может стать практически любой человек, который хотел бы привлечь внимание туристов к историческим, культурным или природным объектам Кыштымского округа. Основным условием является создание двухминутного ролика с рассказом об этих достопримечательностях, в котором конкурсант выступает в качестве гида. Победителям обещаны дипломы и выход в эфир крупных телекомпаний.

В городском музее считают, что в Кыштыме, который готовится отметить 260-летие, найдутся желающие прославить родной город, чтобы привлечь внимание туристов. Приём заявок проводится по 30 июня.