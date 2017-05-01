Туристы из Кыштыма чуть не застряли в грязи по дороге к старинному железоделательному заводу
Автор: КР от Сегодня, 16:49 Категория: Туризм
В минувшие выходные любители путешествий по родному краю совершили джип-тур к Азяш-Уфимскому железоделательному заводу и Шигирским сопкам, расположенным в окрестностях Кыштыма. На призыв группы «Компас Урала» откликнулись 14 экипажей, в том числе четыре из Челябинска, два из Снежинска, остальные – из Кыштыма и Маука. Владельцы внедорожников с готовностью принимали в свои команды туристов, не обладающих необходимой для таких поездок техникой. В итоге в путь отправились почти полсотни человек самого разного возраста.
По словам одного из участников тура, дорога оказалась непростой даже для внедорожников. Некоторые из них застряли и не смогли выбраться без посторонней помощи. Но ни один экипаж не остался наедине со своей проблемой. Среди путешественников царили выручка и взаимопонимание.
Таким образом участники тура проверили своё мастерство в передвижении по весеннему бездорожью, познакомились с любопытными страницами истории демидовских заводов и освободили достопримечательности от накопившегося мусора.
Комментарии
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"высокотехнологичный кластер"-как звучит а то что дороги зимой практически не чистились-это так , мелочи чепуха какая-нечего и писать об этом >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Ох и намешано в одной фразе: национальность с религией, сословие с расой >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Гость Читатель)
Наверняка потому, что слово "КЫШТЫМ" башкирское, не православное А казаки блюдут расовую чистоту) >>>
Чуть не оштрафовали за Паланика. Челябинский областной суд защитил предпринимателя из Кыштыма, торгующего книгами, от Роспотребнадзора (Горожанин)
Может быть возмущенным родителям умнее было бы не возмущаться, а прочесть и "проработать" эту книгу вместе с дочерью для того, чтобы сформировать правильное отношение к подобной литературе Тем боле >>>
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