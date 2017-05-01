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Туристы из Кыштыма чуть не застряли в грязи по дороге к старинному железоделательному заводу

Автор: КР от Сегодня, 16:49 Категория: Туризм

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В минувшие выходные любители путешествий по родному краю совершили джип-тур к Азяш-Уфимскому железоделательному заводу и Шигирским сопкам, расположенным в окрестностях Кыштыма.  На призыв группы «Компас Урала» откликнулись 14 экипажей, в том числе четыре из Челябинска, два из Снежинска, остальные  – из Кыштыма и Маука. Владельцы внедорожников с готовностью принимали в свои команды туристов, не обладающих необходимой для таких поездок техникой. В итоге в путь отправились почти полсотни человек самого разного возраста.

 

 

 

 

 

 

По словам одного из участников тура, дорога оказалась непростой даже для внедорожников. Некоторые из них застряли и не смогли выбраться без посторонней помощи. Но ни один экипаж не остался наедине со своей проблемой. Среди путешественников царили выручка и взаимопонимание.

 

Таким образом участники тура проверили своё мастерство в передвижении по весеннему бездорожью, познакомились с любопытными страницами истории демидовских заводов и освободили достопримечательности от накопившегося мусора.

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