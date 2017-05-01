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В Кыштыме на центральной аллее горсада имени Пушкина разместится фотовыставка

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Туризм

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Все фото предоставлены специалистом центра развития туризма Анной Акимовой.

 

Центр развития туризма Кыштымского городского округа совместно с городским садом имени Пушкина готовят выставку воспоминаний «Горсад имени Пушкина». Она разместится на центральной аллее сада. Стать участником выставки может любой желающий. 


В Кыштыме городской сад активно развивался с середины прошлого столетия, но в 90-е годы его территория стала всё больше и больше приходить в упадок.

 

В последнее время развитие горсада идёт при участии бизнес-сообщества. Важным стратегическим решением стало сохранение аллеи с информационными щитами и ажурной металлической аркой с надписью «Городской сад». На сегодня это единственное сохранившееся наследие советского периода жизни этого места отдыха. Информационные щиты и арки входной группы будут отреставрированы и на них разместится выставка. 


Организаторы призывают жителей, а также гостей города, поделиться фотографиями, связанными с кыштымским городским садом. Все предоставленные материалы будут оцифрованы, а оригиналы возвращены их владельцам.

 
Выставка воспоминаний может стать первым событием, возвращающим городской сад к активной культурной жизни. Принести фото или рассказать о своих воспоминаниях можно по адресу: Кыштым, улица Дёмина, 7, кабинеты № 2 и 4, либо направить фото с краткой аннотацией на электронный адрес kgotour@mail.ru с пометкой «парк Пушкина».

 

 

 

 

 

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