В Кыштыме на центральной аллее горсада имени Пушкина разместится фотовыставка
Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Туризм
Все фото предоставлены специалистом центра развития туризма Анной Акимовой.
Центр развития туризма Кыштымского городского округа совместно с городским садом имени Пушкина готовят выставку воспоминаний «Горсад имени Пушкина». Она разместится на центральной аллее сада. Стать участником выставки может любой желающий.
В Кыштыме городской сад активно развивался с середины прошлого столетия, но в 90-е годы его территория стала всё больше и больше приходить в упадок.
В последнее время развитие горсада идёт при участии бизнес-сообщества. Важным стратегическим решением стало сохранение аллеи с информационными щитами и ажурной металлической аркой с надписью «Городской сад». На сегодня это единственное сохранившееся наследие советского периода жизни этого места отдыха. Информационные щиты и арки входной группы будут отреставрированы и на них разместится выставка.
Организаторы призывают жителей, а также гостей города, поделиться фотографиями, связанными с кыштымским городским садом. Все предоставленные материалы будут оцифрованы, а оригиналы возвращены их владельцам.
Выставка воспоминаний может стать первым событием, возвращающим городской сад к активной культурной жизни. Принести фото или рассказать о своих воспоминаниях можно по адресу: Кыштым, улица Дёмина, 7, кабинеты № 2 и 4, либо направить фото с краткой аннотацией на электронный адрес kgotour@mail.ru с пометкой «парк Пушкина».
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