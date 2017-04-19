В Кыштыме могут реализовать инвестиционный проект развития базы отдыха «Жемчужина»
Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Туризм
Как сообщил сайту «КР» заместитель главы округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, в настоящее время практически готова конкурсная документация. Предприниматели уже проявляют интерес к этому объекту.
База отдыха на озере Увильды является муниципальной собственностью. В прошлом были предложения по её продаже. Несколько раз этот вопрос обсуждался на заседаниях Собрания депутатов, но в итоге вариант с продажей не получил поддержки.
По словам начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Сергея Белова, в последние годы время объект содержится за счёт средств физкультурно-спортивного комплекса и это позволило обновить часть инфраструктуры. Помимо четырёх сторожей на базе имеется ещё шесть работников. Здесь оказываются платные услуги: парковка транспорта, установка палаток, найм домиков. Однако говорить о полноценном развитии муниципальной базы отдыха не приходится. По расчётам, чтобы поднять сервис на современный уровень, нужны ежегодные финансовые вложения в пределах двух миллионов рублей, но в бюджете округа средств на эти цели нет.
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