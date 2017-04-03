Студентка из Челябинска представит в курсовой работе свой взгляд на Кыштым
Автор: КР от Вчера, 17:58 Категория: Туризм
Наш город стал объектом исследования студентки Челябинского государственного университета. Карина Якупова готовит курсовую работу на тему «Жанр фоторепортажа как разновидность трэвел-журналистики». Второкурсница не случайно решила запечатлеть на фотокамеру именно виды Кыштыма. Он привлёк её внимание своей историей, живописными городскими пейзажами и особой атмосферой.
В сопровождении корреспондента газеты «Кыштымский рабочий» Елены Скобеюс девушка прошлась по центральной части города, сняв старинные строения бывшего Верхне-Кыштымского завода, усадьбу Демидовых, Народный дом.
В кадр Карины Якуповой попал и дом Григория Дружинина на улице Садовой, в котором сейчас располагается станция юных туристов «Странник», и здание бывшей женской гимназии. Побывала студентка ЧелГУ и в микрорайоне Нижнего Кыштыма.
После двухчасовой экскурсии будущая журналистка отметила, что Кыштым ей приглянулся своей чистотой. Подробности и фотографии, сделанные гостьей нашего города, увидите в газете «Кыштымский рабочий».
Комментарии
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