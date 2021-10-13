В Кыштыме прикоснулись к тайнам старого завода

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«Тайны старого завода» – именно так называлась очередная прогулка членов клуба кыштымских краеведов «Тихое зимовье».

Вокруг демидовских заводов ещё при жизни их хозяев ходило множество загадок и тайн. Некоторые из них напрямую связаны с существующими и ныне подземными сооружениями – тайными ходами и подвалами. Интерес к этой теме не угасает не только у историков и научных сотрудников , но и у кыштымцев, изучающих свою малую родину.

– В ноябре 2003 года впервые на Урале Челябинский областной краеведческий музей совместно с Челябинским городским общественным фондом культуры организовали и провели научную экспедицию под руководством Владимира Юрина, – рассказывает руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Исследовательские работы проводились на территории «Кыштымского машиностроительного объединения», бывшем Верхне-Кыштымском доменном (чугуноплавильном), который был основан в 1757 году. На территории завода ранее были осмотрены и поставлены на учёт 11 памятников (объектов) архитектуры и техники, представляющих научную, историческую и культурную ценности.

В ходе экспедиции удалось выявить и частично исследовать старые (вторая половина XVIII – начало XIX вв.) архитектурно-исторические подземные сооружения 4-х типов: скрытые (тайные) ходы сообщения, производственные коммуникации, подземный рабочий (водоотводной) канал (ларь) и подвалы. Также были осмотрены северная дозорная башня и сооружения в комплексе с ней. Во время исследований руководителю экспедиции, спелеоархеологу Владимиру Юрину удалось пройти под землёй около 300 метров.