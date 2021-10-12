Педагоги из Кыштыма заняли первое место в областном туристическом слёте

Сегодня, 15:00 Категория: Туризм

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С 8 по 10 октября на базе ДОЛ «Лесная сказка» Златоустовского городского округа проходил областной туристический слёт среди работников образования, организатором которого выступила Челябинская областная организация Общероссийского профсоюза образования.



Более 140 участников со всех уголков Челябинской области испытали себя в спортивном ориентировании и на полосе препятствий. Для участников слёта была подготовлена конкурсно-развлекательная программа, в том числе конкурсы командных визиток и «Мисс слёта».



Наш город представляла сборная команда Кыштымского профсоюза образования, в которую вошли работники школ № 3, 4, 11 и станции туристов «Странник» – Андрей Глазков, Леонид и Максим Щербаковы, Юлия Халиковы, Лариса Малахова, Александр Бронников.



– Туристический слёт – уникальное мероприятие, которое позволяет и испытать себя в спортивном туризме, и почувствовать себя частью большой профсоюзной команды, – сказал председатель Кыштымской территориальной организации профсоюза Леонид Фадеев. – Все участники слёта получили передовой опыт туристско-краеведческой деятельности, который будет хорошим подспорьем для дальнейшего профессионального роста и совершенствования педагогической деятельности.



Кыштымцы стали первыми среди 21 команды в программе пешеходного контрольного туристского маршрута областного турслёта педагогов «Спорт. Здоровье. Долголетие».