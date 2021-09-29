Кыштымские краеведы побывали в «бронзовой эпохе»

Вчера, 12:59 Категория: Туризм

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В честь международного Дня туризма краеведы клуба «Тихое зимовье» отправились в путешествие на Средний Урал, в природный парк «Оленьи ручьи».

«Оленьи ручьи» – природный парк, расположенный в нижнем течении реки Серги Свердловской области. Создан был в 1999 году и имеет площадь 12 тысяч гектаров. Парк богат удивительными пейзажами, которые включают в себя горы, скалы, реку и разнообразие лесных пород. Это не только завораживающие виды, но и историческая местность, где можно узнать о месте человека в биосфере, о его воздействие на формирование облика Земли.

– История человека в этой местности началась более 15 тысяч лет назад, о чём свидетельствуют многочисленные находки исследователей этой территории, – рассказывает сайту «КР» руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Самым явным подтверждением того, что здесь жили древние люди является находка палеозоологов института экологии Уральского отделения Российской Академии наук, которые обнаружили целую серию культурных слоёв у Дыроватого Камня. Самый древний культурный слой был обнаружен на глубине 3,5 м. и имел возраст 14 тысяч лет. Кроме того, были обнаружены остатки городища бронзовой эпохи на скале Тарзанка, а на скале Писаница сохранились рисунки, оставленные древними охотниками около 2 тысяч лет назад.

Жизнедеятельность человека в этих местах отразилась и на ландшафте парка, который сформировался в XVIII-XIX веках, когда здесь велась добыча руды, строились плотины и вырубались леса. Эти ландшафты напоминают об эпохе Демидовых – «железных королей» Урала.

На сегодняшний день природный парк является одним из самых популярных туристических мест Среднего Урала.