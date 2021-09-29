В Кыштыме побывал челябинский краевед, координатор группы градозащитников «АрхиСтраж» Юрий Латышев

Вчера, 12:52 Категория: Туризм

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Во время встречи с кыштымскими краеведами он поделился информацией о созданном им сайте «Памятники истории и культуры Челябинской области». Сайт, над которым челябинский краевед трудился семь лет, содержит исчерпывающую информацию. На нём размещена информация о 1280 объектах историко-культурного наследия Южного Урала. Историки, краеведы, просто общественники помогали собирать данные по крупицам, путешествуя по целому ряду населённых пунктов Южного Урала.

Теперь в одном месте собраны фотографии объектов с описанием и географическим расположением на интерактивной карте. Здесь не только существующие, но и утраченные здания, сооружения и памятники.

Стоит отметить, что Юрий Владимирович входит в состав экспертной группы по выбору изображений достопримечательностей Уральского федерального округа и Екатеринбурга, которые будут размещены на банкноте номиналом 5000 рублей. Это позволит рассмотреть на общем заседании экспертов и объекты достопримечательностей Кыштыма. Будем надеяться, что усадьба Белый дом войдёт в список одним из первых среди рассматриваемых доминант Южного Урала.

Кыштымские краеведы во время презентации сайта «Памятники истории и культуры Челябинской области» добавляли информацию по объектам культурного наследия, что позволит в дальнейшем очень тесно сотрудничать с основателем сайта и вносить свой вклад по дополнению информации об исторических памятниках Кыштыма.