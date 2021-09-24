Кыштымский проект «Старый новый завод» стал победителем президентского гранта

Сегодня, 16:29 Категория: Туризм

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Президентский фонд поддержки культурных инициатив подвёл итоги конкурса. Проект Центра развития туризма Кыштымского округа по созданию экскурсионной программы на Кыштымское машиностроительное объединение назван в числе победителей.



Общие затраты проекта «Старый новый завод», реализовать который предстоит с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, составят более 625 тысяч рублей, из которых грантовая поддержка – 466 тысяч рублей. По словам директора центра развития туризма Алины Шмариной, экскурсионные программы на завод востребованы разными целевыми группами.



– В нашем проекте мы по-новому посмотрим на заводские объекты и территорию, обратим внимание на их значение и презентуем индустриальное наследие города-завода как часть глобальной индустриальной истории. В международном контексте нам важно подчеркнуть значимость кыштымских заводов для истории промышленности, – говорит Алина Владимировна.



