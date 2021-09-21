Кыштымцы активно провели «Листопадник-2021»

Сегодня, 15:08 Категория: Туризм

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Педагоги, дети с родителями, сотрудники и друзья станции юных туристов «Странник» устроили «Листопадник-2021»!

Почти сто человек в минувшее воскресенье вместила поляна на Берёзовом острове около озера Сугомак. Ребята вместе с педагогами и родителями проходили особые туристские испытания по пути на поляну – переправлялись по верёвке, поднимались и спускались по крутому склону, пытались перебраться через «пропасть» и демонстрировали слаженную командную работу при переправе через «болото».

На поляне всех ждал горячий чай, костёр и несколько интересных станций. Каждый желающий мог создать собственный осенний букет, проверить свои знания в области краеведения, поиграть в подвижные игры, разгадать экологические загадки и послушать экскурсию о памятнике красным мадьярам, об озере Сугомак.