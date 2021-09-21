Кыштымцы увидят фильм «Пороги. Жизнь», посвящённый ГЭС на реке Большая Сатка, а также встретятся с автором этого фильма

Сегодня, 14:22 Категория: Туризм

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В станции туристов «Странник» в предстоящий четверг, 23 сентября, в 16 часов состоится кинопоказ «Пороги. Жизнь», а также пройдёт и встреча с автором фильма Еленой Камендровской.

Гидроэлектростанция «Пороги» (Порожская ГЭС) – малая ГЭС на реке Большая Сатка в Челябинской области, у посёлка Пороги. Старейшая гидроэлектростанция России была пущена в 1910 году и непрерывно действовала до 2017 года. Является памятником истории и культуры областного значения с 1996 года.

Проект «Пороги. Жизнь» – победитель в конкурсе на предоставление грантов губернатора Челябинской области, направленный на сохранение, популяризацию и повышение туристической привлекательности объекта индустриального наследия, первого в России Порожского ферросплавного завода и одной из первых ГЭС страны, а также жизни и деятельности посёлка Пороги.

Руководитель проекта – научный сотрудник Саткинского краеведческого музея Елена Камендровская, режиссёр Наталья Исакова, оператор – Никита Исаков (студия «Жест», Трёхгорный).