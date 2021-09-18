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В окрестностях Кыштыма популярные туристические тропы обзавелись указателями с QR-кодами

Сегодня, 12:32 Категория: Туризм
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В минувшие выходные спасатели Кыштымского отряда областной Поисково-спасательной службы совместно с отрядом добровольных спасателей «Дозор» провели работу по повышению безопасности туристов на маршрутах к достопримечательностям в районе посёлка Слюдорудник.

К Поклонному кресту по горе Тёплая проходит большое число туристических троп. Чтобы при возвращении к городу любители активного отдыха не перепутали направление, спасатели установили семь указателей.  На каждом имеется список номеров телефонов экстренных служб, стрелки, указывающие направление на выход к  дороге, и QR-код.

Прочитать QR-код с помощью мобильного телефона очень просто. Для этого нужно включить на телефоне камеру (если ваша модель не поддерживает чтение таких кодов, то нужно дополнительно установить сканер QR-кодов). Навести камеру на код, и расшифрованная информация тут же появится на экране вашего телефона.

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Теги: Кыштым Слюдорудник спасатели указатели гора Теплая

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