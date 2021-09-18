Кыштымское машобъединение вновь распахнёт свои двери для туристов

Сегодня, 10:10 Категория: Туризм

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Команда центра развития туризма Кыштымского округа приглашает жителей города на экскурсию на Кыштымского машиностроительное объединение (бывший Верхне-Кыштымский чугонолитейный и железоделательный завод).

Это старейшее уральское предприятие было основано Никитой Демидовым в 1757 году. Здесь до сих пор сохранились уникальные цеха – кричный и литейный, а также плотина, которая относится к старейшим гидросистемам мира.

Туристов ждут на АО «КМО» в субботу, 25 сентября, в 13 часов. Предварительная запись по телефону 8-951-794-41-86. Количество мест ограничено (группа формируется в составе 15 человек).