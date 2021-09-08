Кыштымское машобъединение стало одним из объектов Уральской индустриальной биеннале

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Впервые за несколько лет на Кыштымском машиностроительном объединении проходят экскурсии для туристов. Они организованы в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале, которая включила Кыштым в число своих арт-резиденций.

Интерес к АО «КМО» не случаен: в следующем году завод, как и город, отметит 265 лет.

— Включение нашего старинного предприятия в программу индустриальной биеннале позволит привлечь внимание к КМО, – уверен генеральный директор КМО Юрий Еремин. Также это способствует повышению доверия потребителя к бренду. Мы активно работаем над имиджем устойчивого и развивающегося предприятия. Чем больше людей узнают о нас, тем лучше. В какой-то степени это позволит качественно улучшить кадровый резерв.

Во время прогулки по территории завода можно поближе познакомиться с историей становления КМО, побывать на сохранившейся с 1757 года и до наших дней плотине, спуститься в подземелье флигеля усадьбы Демидова. Там, по одной из исторических версий, располагались пыточные камеры управляющего кыштымскими заводами Григория Зотова, который прославился суровыми порядками и был прозван в народе «кыштымским зверем». Правда, необходимо отметить, что именно под руководством Григория Федотовича завод пережил свою первую модернизацию, в результате которой увеличился выпуск продукции, выросло качество выплавляемого железа и чугуна.

Также для туристов открыт действующий ремонтно-механический цех 1901 года постройки и сохранившийся в рабочем состоянии с 1930 года карусельный станок STIHL, который используется при обработке копровых шкивов. К слову, в РМЦ научились изготавливать комплектующие для его ремонта, которые, по понятным причинам, уже нигде не достать.

Завершается обзорная экскурсия у памятника В. И. Ленину.

– Мы давно ждали, когда КМО откроет свои двери для туристов, – рассказывает директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – Прежнее руководство не активно шло на контакт. Радует, что ситуация изменилась. Ведь КМО и город тесно исторически связаны. Именно вокруг предприятия строился Кыштым. Мы увидели интерес у туристов к посещению завода.

Экскурсионные группы по 25 человек приезжают на завод дважды в месяц по выходным. Расписание для них составлено вплоть до 1 октября. Посетить КМО уже успели более 100 человек из Челябинской и Свердловской областей.