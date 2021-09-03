Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме парк имени А. С. Пушкина готовят к открытию

Сегодня, 12:30 Категория: Туризм
990
0

В ближайшее время городской парк имени А. С. Пушкина будет официально открыт. Сейчас на объекте выполняют последние штрихи благоустройства, после чего обновлённое место для отдыха горожан официально распахнёт свои двери, точнее – красивые ворота из каслинского литья.

 

Как сказала сайту «КР» и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова, в настоящее время рабочие укладывают на территории парка рулонный газон. Он займёт площадь более двух тысяч квадратных метров. Совсем немного работы осталось на сцене под открытым небом.

 

А вот колесо обозрения в этом году устанавливать не будут, однако площадка под него оборудована.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым парк Пушкина благоустройство рулонный газон

Похожие публикации:

Жители Кыштыма очистили от мусора парк имени А. С. Пушкина

В Кыштыме в городском парке имени Пушкина установят чугунное ограждение

Продолжением работ в парке Кыштыма станет установка колеса обозрения

В парке Кыштыма приступили к обустройству пешеходных и велодорожек

В Кыштыме городской парк обнесут забором

Комментарии:

Добавить