В Кыштыме парк имени А. С. Пушкина готовят к открытию

Сегодня, 12:30 Категория: Туризм

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В ближайшее время городской парк имени А. С. Пушкина будет официально открыт. Сейчас на объекте выполняют последние штрихи благоустройства, после чего обновлённое место для отдыха горожан официально распахнёт свои двери, точнее – красивые ворота из каслинского литья.

Как сказала сайту «КР» и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова, в настоящее время рабочие укладывают на территории парка рулонный газон. Он займёт площадь более двух тысяч квадратных метров. Совсем немного работы осталось на сцене под открытым небом.

А вот колесо обозрения в этом году устанавливать не будут, однако площадка под него оборудована.