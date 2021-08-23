Кыштымский школьник поздравил жителей Северной Кузнечихи с 95-летием посёлка и подарил им шоколадки и магниты

Вчера, 16:38 Категория: Туризм

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Юный краевед, руководитель Союза посёлков Кыштымского городского округа Глеб Карпов не перестаёт уделять внимание окраинам любимого города.

На днях десятиклассник отправился в Северную Кузнечиху, чтобы поздравить его жителей с 95-летием посёлка. Глеб позаботился о самых маленьких жителях Кузнечихи и купил для них шоколадки. А старожилам в возрасте от 60 до 92 лет подросток подарил магнитики с видом «юбиляра».

Как сказал сайту «КР» Глеб Карпов, это не единственный приятный сюрприз для Северной Кузнечихи и её жителей. Уже сейчас школьник трудится над книгой, посвящённой этому посёлку. Уже известно, что в ней будет 35 страниц и семь небольших глав. Издать книгу планируется тиражом 40 экземпляров. С поиском и анализом краеведческих фактов Глебу помогла ещё один кыштымский краевед, жительница нашего города Вера Александровна Лаптева.