В Кыштыме началось благоустройство пешеходной зоны от парка до городской площади

Вчера, 13:16 Категория: Туризм

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Фото из группы администрации округа "Кыштым" Вконтакте.

Об этом сообщает группа «Кыштым» Вконтакте.

На данном участке, который входит в пешеходный туристический маршрут «Прошлое – в настоящем и будущем» заменят ограждения и отремонтируют тротуар. Работы будут выполнены по обеим сторонам дороги по улице Садовой.



Это ещё один объект, который будет благоустроен в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В настоящее время ведутся демонтажные работы на участке от станции туризма «Странник» в сторону центра. На объекте будут работать сразу два подрядчика по отдельным техническим заданиям: ООО «УРАЛМСТРОЙ» (г. Кыштым) и индивидуальный предприниматель Александр Чернов (г. Коркино). Всего будет смонтировано более 490 метров чугунных ограждений и уложено почти 900 квадратных метров асфальта.



По словам и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерины Власовой, в этом году подпорная стенка и ограждения на противоположной стороне от здания станции туризма «Странник» будут отремонтированы частично, облицовку природным камнем планируется выполнить в следующем году.