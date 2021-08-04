В Кыштыме в станции юных туристов «Странник» пополнение

Сегодня, 15:19 Категория: Туризм

284

0

Лошадь по кличке Храбрая родила жеребёнка Хаврошку. Всего лошадей в станции юных туристов «Странник» пятеро.

Как рассказала сайту «КР» руководитель объединения «Юные коневоды» Ольга Анисимова, малыш появился на свет ещё 23 мая. Его маму привезли из Сухого Лога, отец родился на Дубровском заводе. Порода Орловская рысистая была выведена графом Орловым, чтобы эти красивые и выносливые лошади были устойчивые во время передвижения кареты.

До шести месяцев жеребёнок будет находиться всё время вместе с мамой, потом их разделят, с года Хаврошку начнут приучать к самостоятельной жизни.