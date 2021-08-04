Жительница Кыштыма встретила в нацпарке «Таганай» годовалого медвежонка

Вчера, 12:58 Категория: Туризм

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Жительница Кыштыма и её знакомый из Озёрска решили отойти от туристических троп нацпарка «Таганай» и отправиться на гору Шабаш, чтобы посмотреть на обломки самолёта, упавшего в 1944 году. Однако дойти до своей цели туристы не успели – примерно на половине пути им встретился медведь.

Наши земляки поспешили вверх по склону. Судя по всему, косолапый тоже испытал стресс от неожиданной встречи и ринулся в другую сторону, под гору.

Туристы, добежав до вершины, позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их. Туристов спасли сотрудники «Таганая» из службы охраны.

– Отправляясь в поход, 49-летняя женщина и 62-летний мужчина не получили разрешение на посещение особо охраняемой природной территории, – рассказал средствам массовой информации Павел Юмин, заместитель директора по охране национального парка «Таганай». – Кроме того, они решили выбрать свой маршрут. Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной. Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча.

В национальном парке сейчас обитает порядка 25 медведей. Мишки за последние годы ещё ни разу не выходили к туристическим тропам.